«كاف» يعلن القائمة النهائية لمرشحات جوائز الأفضل في القارة الأفريقية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اليوم الإثنين القائمة النهائية للمرشحات لجوائز الأفضل عن العام 2023 داخل القارة واللاتي سيتم تكريمهن خلال الحفل الذي يقام بمدينة مراكش المغربية يوم 11 ديسمبر المقبل.

وذكر «كاف» عبر موقعه الرسمي أن قائمة المرشحات لأفضل لاعب ضمت: أجارا نشوت نجويا وإيفلين بادو (غانا)، وأنيسة الأحمري (المغرب)، وفاطمة تاغناوت (المغرب)، وغزلان الشباك (المغرب)، وأسيسات أوشوالا (نيجيريا)، وتشياماكا نادوزي (نيجيريا)، وأنديلي دلاميني (جنوب أفريقيا)، وهيلدا ماجايا (جنوب أفريقيا)، وثيمبي كجاتلانا (جنوب أفريقيا)، وباربرا باندا (زامبيا).

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وأضاف أن قائمة المرشحات لجائزة أفضل حارسة مرمي ضمت: إيمان عبدالأحد (المغرب)، وخديجة الرميشي (المغرب)، وشياماكا نادوزي (نيجيريا)، وأنديلي دلاميني (جنوب أفريقيا)، وكايلين سوارت (جنوب أفريقيا).

ريفيلوي ثولاكيلي تتصدر مشهد الأفضل داخل القارة

فيما ضمت قائمة أفضل لاعبة داخل قارة أفريقيا كلا من ريفيلوي ثولاكيلي (بوتسوانا)، وكومفورت يبواه (غانا)، وفاطمة تاغناوت (المغرب)، وغزلان الشباك (المغرب) وليبوهانج راماليبي (جنوب أفريقيا).

وأوضح أن المرشحات لجائزة أفضل لاعبة شابة صاعدة هن: كومفورت يبواه (غانا)، ونسرين التشاد (المغرب)، وديبورا أبيودون (نيجيريا) وإستير أوبييمي أجاكاي (نيجيريا) وثوبيليه شاماسي (جنوب أفريقيا).

منافسة قوية على جائزة أفضل مدرب

وتابع «كاف» أن المرشحات لجائزة أفضل مدرب هن المهدي القعيشوري (الدار البيضاء)، ورينالد بيدروس (المغرب) وراندي والدروم (نيجيريا) ) وديزيريه إليس (جنوب أفريقيا) جيري تشابالالا (ماميلودي صنداونز).