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إقصاء دنفر وتهديد بوسطن في دوري السلة الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 نوفمبر 2023, 02:51 مساء
إقصاء دنفر وتهديد بوسطن في دوري السلة الأميركي
جايلن غرين لاعب هيوستن روكتس يسجل كرة ساحقة في سلة دنفر ناغتس في دوري السلة الأميركي. (فرانس برس)
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تعرّضت آمال بوسطن سلتيكس في التأهل إلى الأدوار الاقصائية من بطولة «إن سيزون»، ضمن دوري السلة الأميركي للمحترفين، لضربة بعد خسارته، أمس الجمعة، أمام أورلاندو ماجيك، بينما فقد دنفر ناغتس بطل الدوري آماله حسابيا إثر سقوطه أمام هيوستن روكتس.

وعلى الرغم من أرقام خارقة من أفضل لاعب في الدوري مرتين الصربي نيكولا يوكيتش، صاحب 38 نقطة و19 متابعة و8 تمريرات حاسمة، فإن دنفر سقط على أرض روكتس 86-105، حسب وكالة «فرانس برس».

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ولا يزال ناغتس متأثراً بغياب نجمه الآخر الكندي جمال موراي، حيث بلغ معدل تسجيله الميداني 34%، ومُني بخسارته الخامسة في آخر سبع مباريات.

وجسّد آرون غوردون المخاوف الهجومية لناغتس، مع إخفاقه في 12 تسديدة ميدانية، منهياً المباراة برصيد نقطتين فقط في 39 دقيقة. بينما برز لدى الفائز جايلن غرين (25 نقطة)، والتركي ألبيرين شنغون (21 نقطة و15 متابعة).

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