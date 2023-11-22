10 أخطاء لـ«البرازيل» مقابل 3 لـ«الأرجنتين» في أول ثلث ساعة من القمة

القاهرة - بوابة الوسط

بعد عودة الهدوء إلى المدرجات، شهدت القمة الكروية بين البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم أجواء ساخنة أخرى بين اللاعبين وارتكب البرازيليون عشرة أخطاء والأرجنتينيون ثلاثة في أول ثلث ساعة.

وحصل مهاجم البرازيل غابريال جيزوس على بطاقة صفراء بعد خمس دقائق فقط على انطلاق المباراة، ثم نال زميله رافينيا الثانية في الدقيقة 14 وأفلت لاحقًا من الطرد، وقبل تلقي الهدف الوحيد في المباراة كانت البرازيل أكثر خطورة، حسب «فرانس برس».

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لم يكن ميسي الذي قاد بلاده نهاية العام الماضي إلى لقبها العالمي الثالث في مونديال قطر في أفضل أيامه، واستُبدل في آخر ربع ساعة، وقال النجم الخارق البالغ 36 عامًا «فرضوا علينا الضغط، فاخفقنا في استحواذ الكرة لفترات طويلة. هذا النوع من المباريات يُحسم بتفاصيل صغيرة».

البرازيل تصنع فرصتين قبل الاستراحة

وصنعت البرازيل فرصتين قبل الاستراحة من ضربة حرة لرافينيا (38) وتسديدة لمارتينيللي أنقذها المدافع كريستيان روميرو قبل أن تجتاز خط المرمى (43).

بعد العودة من الاستراحة، كان الحارس إيميليانو مارتينيس حاسمًا أمام رافينيا (53) ومارتينيلي (57)، قبل أن يزرع المخضرم أوتامندي (35 عامًا) هدف المباراة برأسية رائعة في شباك أليسون إثر ركنية من جيوفاني لو سيلسو (63).

وأنهى «سيليساو» المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد المهاجم جولينتون، وذلك بعد تسع دقائق فقط من دخوله (83)، وعبّر مشجعو البرازيل عن غضبهم من أداء منتخب بلادهم وهتفوا «أولي» مع كل لمسة أرجنتينية للكرة.