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نيجيريا تتعثر بتعادل صعب أمام زيمبابوي.. والجزائر تضرب موزمبيق بثنائية بتصفيات كأس العالم

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 نوفمبر 2023, 07:02 مساء
نيجيريا تتعثر بتعادل صعب أمام زيمبابوي.. والجزائر تضرب موزمبيق بثنائية بتصفيات كأس العالم
لقطة مثبتة لاحتفال لاعبي منتخب الجزائر بالهدف الأول في شباك منتخب موزمبيق الأحد 19 نوفمبر 2023 (فيسبوك)
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واصل منتخب نيجيريا بدايته المتعثرة في تصفيات كأس العالم 2026 بوقوعه في فخ التعادل للمرة الثانية على التوالي، بعدما اقتنص تعادلًا صعبًا مع نظيره الزيمبابوي بهدف لمثله اليوم الأحد في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة بالتصفيات.

نيجيريا في وصافة المجموعة
فاجأ منتخب زيمبابوي منتخب نيجيريا بهدف في الدقيقة 26 من عمر أحداث الشوط الأول، عن طريق اللاعب والتر موسونا، وفي الدقيقة 67 من عمر المباراة، تعادل النجم كيليتشي إيهياناتشو لمنتخب نيجيريا بهدف أحرزه في شباك زيمبابوي.

بهذا التعادل رفع منتخب نيجيريا رصيده للنقطة الثانية في وصافة جدول ترتيب المجموعة الثالثة، خلف منتخب جنوب أفريقيا المتصدر برصيد ثلاث نقاط، فيما يأتي زيمبابوي ثالثًا بفارق الأهداف عن نيجيريا.

وفي مباراة ثانية، حقق المنتخب الجزائري فوزه الثاني على التوالي في تصفيات كأس العالم 2026، بتغلبه على مضيفه موزمبيق 2-0، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة السابعة للتصفيات.

بهذا الفوز رفع منتخب الجزائر رصيده إلى ست نقاط ليتصدر ترتيب المجموعة، بعدما فاز في الجولة الأولى على ضيفه الصومالي 3-1، فيما تجمد رصيد موزمبيق عند ثلاث نقاط حققها من الفوز خارج أرضه على بوتسوانا 3-2 في الجولة الأولى.

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افتتح المنتخب الجزائري التسجيل في الدقيقة 69 عن طريق فارس شايبي، قبل أن يضيف رامز زروقي الهدف الثاني في الدقيقة 80.

ويسعى المنتخب الجزائري للوصول إلى كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه، عقب تأهله لنهائيات 1982 و1986 و2014.

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