مانشستر سيتي يحقق إيرادات قياسية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي إيرادات قياسية، بلغت 888 مليون دولار أميركي خلال موسم 2022-2023، الذي تُوّج فيه بثلاثية تاريخية، متفوّقًا بفارق كبير على الرقم الذي أعلنه جاره مانشستر يونايتد الشهر الماضي.

تضاعف أرباح مانشستر سيتي

وأعلن مانشستر سيتي، اليوم الأربعاء، تحقيق زيادة بلغت 124 مليون دولار في إيراداته السنوية لموسم 2022-2023 مقارنة بالعام السابق، لتتضاعف أرباحه إلى نحو مئة مليون دولار، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وأصبح مانشستر سيتي ثاني ناد إنجليزي، بعد مانشستر يونايتد في العام 1999، يحرز ألقاب: دوري أبطال أوروبا والدوري الانجليزي وكأس إنجلترا في موسم واحد.

وحصل السيتي، الذي تصدر القائمة الصادرة عن شركة «ديلويت» المتخصصة في مجال التدقيق المالي لعام 2023، على إيرادات النقل التلفزيوني في هذا العام حتى 30 يونيو، التي بلغت نحو 374 مليون دولار، والتي عززها نجاحه الأوروبي.

وارتفعت قيمة الأجور لدى النادي من نحو 87 مليون دولار إلى 527 مليونا، وحقق أرباحا قاربت 152 مليونا من صفقات تبادل اللاعبين.

إلا أن التقرير السنوي للنادي ذكر التهم الـ115 التي وجهتها له رابطة الدوري الإنجليزي في فبراير الماضي تحت بند المخاطر والشكوك. وأوضح التقرير: «يعترف مجلس الإدارة بوجود عدد من المخاطر والشكوك التي قد يكون لها تأثير مادي على أداء النادي».

ولم تشر البيانات التمهيدية في التقرير من رئيس مجلس الإدارة خلدون المبارك، والرئيس التنفيذي فيران سوريانو إلى هذه الاتهامات.

وقال خلدون: «في أعقاب الفوز بدوري أبطال أوروبا واستكمال الثلاثية، كان السؤال الذي طرح عليّ في أغلب الأحيان هو: كيف يمكنك تحقيق تلك الإنجازات؟، والإجابة هي من خلال مضاعفة الفلسفات والممارسات التي أثبتت جدواها، والتي جلبت لنا هذا النجاح، وتحدي أنفسنا، لمواصلة الابتكار المستمر من أجل تحقيق مستويات جديدة من الأداء داخل الملعب وخارجه».

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وأضاف: «سنستمر في التشكيك بجميع المعايير المعهودة، وسنقيم نجاحاتنا ونتعلم من أي إخفاقات. لن نخاف من تحديد أهداف جديدة، وتطوير إستراتيجيات جديدة تخدم نادينا ومجتمعاتنا وأصحاب المصلحة، خاصة للجماهير».

ويتصدر مانشستر سيتي، الباحث عن لقبه الرابع على التوالي والعاشر في الدوري الإنجليزي، ترتيب الفرق هذا الموسم برصيد 28 نقطة بعد 12 جولة. وقد ضمّن أخيرًا تأهله إلى الأدوار الإقصائية في مسابقة دوري أبطال أوروبا.