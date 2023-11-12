البرازيلي بيريرا يتوج بطلا للفنون القتالية في نيويورك

القاهرة - بوابة الوسط

بالضربة القاضية في الجولة الثانية، فاز البرازيلي أليكس بيريرا على منافسه التشيكي ييري بروتشازكا، ليتوج بلقب وزن خفيف الثقيل في الفنون القتالية المختلطة (UFC 295) في ماديسون سكوير غاردن بنيويورك.

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يأتي تتويج بيريرا (36 عاماً) بلقب خفيف الثقيل بعد 364 يوماً من فوزه بلقب وزن الوسط في المكان نفسه، حسب وكالة «رويترز».

ووجه بيريرا لكمة خطافية قصيرة بيسراه، فاجأت منافسه التشيكي قبيل نهاية الجولة الثانية، وتبعها بسيل من اللكمات، إلى جانب ضربات بالمرفق، تأثرت بسببها حركة بروتشازكا (31 عاماً) بوضوح، ليضطر الحكم مارك جودارد إلى وقف النزال.