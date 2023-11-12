  • Alwasat News
Atwasat

البرازيلي بيريرا يتوج بطلا للفنون القتالية في نيويورك

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 12 نوفمبر 2023, 01:51 مساء
البرازيلي بيريرا يتوج بطلا للفنون القتالية في نيويورك
البرازيلي بيريرا محمولا على الأعناق. (إنترنت)
alwasat radio

بالضربة القاضية في الجولة الثانية، فاز البرازيلي أليكس بيريرا على منافسه التشيكي ييري بروتشازكا، ليتوج بلقب وزن خفيف الثقيل في الفنون القتالية المختلطة (UFC 295) في ماديسون سكوير غاردن بنيويورك.

الليبي سعد الفلاح يجهز لمنازلة الإيطالى مارسيلو في روما

يأتي تتويج بيريرا (36 عاماً) بلقب خفيف الثقيل بعد 364 يوماً من فوزه بلقب وزن الوسط في المكان نفسه، حسب وكالة «رويترز».

ووجه بيريرا لكمة خطافية قصيرة بيسراه، فاجأت منافسه التشيكي قبيل نهاية الجولة الثانية، وتبعها بسيل من اللكمات، إلى جانب ضربات بالمرفق، تأثرت بسببها حركة بروتشازكا (31 عاماً) بوضوح، ليضطر الحكم مارك جودارد إلى وقف النزال.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - هدنة «موقتة» في غزة!

كاريكاتير حليم - هدنة «موقتة» في غزة!
في اليوم الـ38 للعدوان.. آلاف الفلسطينيين محاصرون في المستشفيات وآخرون باتوا «في الشوارع بلا رعاية طبية»

في اليوم الـ38 للعدوان.. آلاف الفلسطينيين محاصرون في المستشفيات وآخرون باتوا «في...
وزيرة الصحة الفلسطينية: 100 شهيد بدأت جثامينهم بالتحلل في ساحة مستشفى الشفاء والكلاب الضالة نهشت بعضهم

وزيرة الصحة الفلسطينية: 100 شهيد بدأت جثامينهم بالتحلل في ساحة مستشفى الشفاء ...
محمد صلاح يسجل رقما قياسيا جديدا بالدوري الإنجليزي

محمد صلاح يسجل رقما قياسيا جديدا بالدوري الإنجليزي
تشيلسي يفرض التعادل على مانشستر سيتي في مباراة مجنونة بالدوري الإنجليزي

تشيلسي يفرض التعادل على مانشستر سيتي في مباراة مجنونة بالدوري الإنجليزي
ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 11180 شهيدًا بينهم 4609 أطفال

ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 11180 شهيدًا بينهم 4609...
«ميتشو»: المنتخب الوطني جاهز لمواجهة إيسواتيني في تصفيات كأس العالم 2026 (فيديو)

«ميتشو»: المنتخب الوطني جاهز لمواجهة إيسواتيني في تصفيات كأس العالم 2026 (فيديو)
الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلي تتحدث للمرة الأولى منذ إلغاء حفل توزيع جوائزها في «فرانكفورت»

الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلي تتحدث للمرة الأولى منذ إلغاء حفل توزيع جوائزها في ...
كاريكاتير خيري - القانون الدولي الإنساني

كاريكاتير خيري - القانون الدولي الإنساني
«غوغل» تستثمر ملايين الدولارات في شركة ناشئة للذكاء الصناعي

«غوغل» تستثمر ملايين الدولارات في شركة ناشئة للذكاء الصناعي
«الخفافيش» تسقط بالخمسة أمام ريال مدريد وتعيد سيناريو مخيفا منذ 34 عاما

«الخفافيش» تسقط بالخمسة أمام ريال مدريد وتعيد سيناريو مخيفا منذ 34 عاما
«تسلا» تمنع عملية إعادة البيع لملاك «سايبر تراك»

«تسلا» تمنع عملية إعادة البيع لملاك «سايبر تراك»
ليبيا والقضية الفلسطينية.. تاريخ فاعل وحاضر غائب

ليبيا والقضية الفلسطينية.. تاريخ فاعل وحاضر غائب
شاهد.. «في التسعين» يتطرق إلى رسائل اتحاد الكرة «المبطنة».. ونجم: ارتجال

شاهد.. «في التسعين» يتطرق إلى رسائل اتحاد الكرة «المبطنة».. ونجم: ارتجال
بينهم كوريان وصيني.. فيتنام تحكم بإعدام 18 شخصا لاتجارهم في المخدرات

بينهم كوريان وصيني.. فيتنام تحكم بإعدام 18 شخصا لاتجارهم في المخدرات
الأمم المتحدة تعلن استشهاد «عدد كبير» في قصف إسرائيلي على مقر لها في غزة

الأمم المتحدة تعلن استشهاد «عدد كبير» في قصف إسرائيلي على مقر لها في غزة
إيقاف 4 لاعبين وغرامات مالية على أندية في الدوري الليبي بعد الجولة الثالثة

إيقاف 4 لاعبين وغرامات مالية على أندية في الدوري الليبي بعد الجولة الثالثة
رسالة من نجمة هوليوود في أكبر مظاهرة لدعم غزة

رسالة من نجمة هوليوود في أكبر مظاهرة لدعم غزة
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
هاري كين يحظى بشعبية استثنائية في ألمانيا
هاري كين يحظى بشعبية استثنائية في ألمانيا
ليفاندوفسكي ينقذ برشلونة من الخسارة أمام ألافيس بالدوري الإسباني
ليفاندوفسكي ينقذ برشلونة من الخسارة أمام ألافيس بالدوري الإسباني
تشيلسي يفرض التعادل على مانشستر سيتي في مباراة مجنونة بالدوري الإنجليزي
تشيلسي يفرض التعادل على مانشستر سيتي في مباراة مجنونة بالدوري ...
بايرن ميونخ يحقق أرباحًا قياسية ويؤكد: صفقة هاري كين لن تتكرر
بايرن ميونخ يحقق أرباحًا قياسية ويؤكد: صفقة هاري كين لن تتكرر
فالنسيا يكرر السيناريو الأسود في سانتياغو برنابيو
فالنسيا يكرر السيناريو الأسود في سانتياغو برنابيو
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تفاصيل حفل الكرة الذهبية بتوقيت ليبيا.. وميسي وهالاند في صدارة المشهد
تفاصيل حفل الكرة الذهبية بتوقيت ليبيا.. وميسي وهالاند في ......
الليلة.. الملاكم سعد الفلاح يخوض نزالا قويا أمام الإيطالي مارسيلو
الليلة.. الملاكم سعد الفلاح يخوض نزالا قويا أمام الإيطالي ......
فوزان وتعادل في افتتاح منافسات الموسم الجديد من «دورينا»
فوزان وتعادل في افتتاح منافسات الموسم الجديد من «دورينا»...
المنتخب الوطني يفقد نتيجة مباراته أمام صربيا ببطولة العالم لكرة القدم المصغرة
المنتخب الوطني يفقد نتيجة مباراته أمام صربيا ببطولة العالم ......
الدبيبة: الحياة عادت إلى ملعب النهر الصناعي لاستقبال الجماهير الغائبة عن الملاعب الليبية.. (فيديو)
الدبيبة: الحياة عادت إلى ملعب النهر الصناعي لاستقبال ......
المزيد
استدعاء كول بالمر إلى منتخب إنجلترا للمرة الأولى بعد الأداء مع تشيلسي
استدعاء كول بالمر إلى منتخب إنجلترا للمرة الأولى بعد الأداء ......
ديوكوفيتش يستهل حملة الدفاع عن لقبه في بطولة «إيه تي بي»
ديوكوفيتش يستهل حملة الدفاع عن لقبه في بطولة «إيه تي بي»...
محمد صلاح يسجل رقما قياسيا جديدا بالدوري الإنجليزي
محمد صلاح يسجل رقما قياسيا جديدا بالدوري الإنجليزي...
فالنسيا يكرر السيناريو الأسود في سانتياغو برنابيو
فالنسيا يكرر السيناريو الأسود في سانتياغو برنابيو...
بايرن ميونخ يحقق أرباحًا قياسية ويؤكد: صفقة هاري كين لن تتكرر
بايرن ميونخ يحقق أرباحًا قياسية ويؤكد: صفقة هاري كين لن ......
المزيد