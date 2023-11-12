باستيانيني يحقق أول انتصارات جائزة ماليزيا الكبرى للدراجات النارية

القاهرة - بوابة الوسط

أحرز سائق دوكاتي الإيطالي إينيا باستيانيني المركز الأول في سباق جائزة ماليزيا الكبرى للدراجات النارية، اليوم الأحد، لفئة «موتو جي بي» على حلبة «سيبانغ».

في حين عزز الإيطالي الآخر فرانتشيسكو بانيايا صدارته الترتيب العام لبطولة العالم بحلوله ثالثا. في حين جاء منافسه الرئيسي الإسباني خورخي مارتن رابعا، حسب وكالة «فرانس برس».

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وتخطى باستيانيني نقطة الوصول بفارق ثانية ونصف الثانية عن الإسباني إليكس ماركيس، وحل ثالثا بانيايا، ليوسع بطل الموسم الماضي الفارق في صدارة بطولة العالم إلى 14 نقطة عن ماركيس.

يأتي هذا قبل سباق جائزة قطر الكبرى الأسبوع المقبل، المرحلة قبل الأخيرة من بطولة العالم التي يسدل الستار عليها في فالنسيا في 26 نوفمبر الجاري. وقال بانيايا: «حاولت تقليص الفارق عن ماركيس وباستيانيني لكني عانيت كثيرا من مكابحي».