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بارتوميو يطالب بإجراء مشترك من رؤساء برشلونة في قضية نيغريرا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 19 أكتوبر 2023, 03:59 مساء
بارتوميو يطالب بإجراء مشترك من رؤساء برشلونة في قضية نيغريرا
رئيس برشلونة السابق جوسيب ماريا بارتوميو (أرشيفية: الإنترنت)
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أكد رئيس نادي برشلونة الإسباني جوسيب ماريا بارتوميو في الفترة من 2014-2020 أنه في ظل الوضع الجديد لقضية نيغريرا بأن يتم اتخاذ إجراء مشترك وواضح من قبل رؤساء النادي الثلاثة الذين تم التحقيق معهم، ويكون من خلال النادي الكتالوني.

اتهام لابورتا في قضية نيغريرا
جاء تصريح بارتوميو بعدما قرر القاضي المكلف بالتحقيق فيما تعرف بقضية نيغريرا توجيه الاتهام لرئيس برشلونة خوان لابورتا، بعدما اعتبر أن جريمة المدفوعات المقدمة في عهده إلى نائب رئيس لجنة الحكام السابق بين 2008 و2010 لم تسقط الدعوى بشأنها بالتقادم لأنها تشكل جريمة رشوة مستمرة، وفقًا لوكالة الأنباء الإسبانية.

وبموجب قرار القاضي ينضم لابورتا إلى ساندرو روسيل وجوسيب ماريا بارتوميو في قائمة رؤساء النادي الذين يتم التحقيق معهم في قضية نيغريرا.

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وفي هذا السياق يرى بارتوميو أن الحجم والتغطية الإعلامية لقضية نيغريرا يجعلان من الضروري إظهار الوحدة والمقاومة التي من شأنها أن تعزز قوة شركاء ومؤيدي النادي.

وأكد رئيس بارتوميو أنه حاول القيام بهذا منذ بداية قضية نيغريرا في فبراير 2023. ومؤخرًا أطلق الرئيس الأسبق للنادي ساندرو روسيل دعوة من أجل الاتحاد ونسيان الخلافات التي لم تكن مفيدة أبدًا لنادي برشلونة.

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