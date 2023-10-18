«فيفا» يعلن بدء المرحلة الثانية من بيع تذاكر مونديال الأندية 2023

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اليوم الأربعاء، بدء المرحلة الثانية من عملية بيع تذاكر النسخة العشرين من بطولة كأس العالم للأندية، التي ستحتضنها السعودية خلال شهر ديسمبر المقبل.

السعودية تستضيف مونديال الأندية

وتستضيف السعودية منافسات مونديال الأندية 2023 في الفترة ما بين 12 و22 ديسمبر بمشاركة سبعة فرق ستنافس على اللقب في مدينة جدة، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وأوضح «فيفا» عبر موقعه على الإنترنت أن التذاكر الفردية للمباريات ستكون متاحة لكل المباريات في المرحلة الثانية من عملية بيع التذاكر.

وأضاف أن تذاكر ذوي الإعاقة - لمستخدمي الكراسي المتحركة، وتذاكر الوصول السهل، متاحة عند الطلب.

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تعد هذه المرحلة هي الثانية من ثلاث مراحل لعملية بيع تذاكر كأس العالم للأندية، حيث سيجري طرح المزيد من التذاكر في المرحلة الثالثة خلال نوفمبر المقبل.

وأشار «فيفا» إلى أنه سيجري إطلاق منصة إعادة بيع رسمية قبل بداية بطولة كأس العالم للأندية، وسيجري الإعلان عن مزيد من التفاصيل حينها.