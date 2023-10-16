الأولمبية الدولية تصادق على إدراج الكريكيت في منافسات أولمبياد لوس أنجليس 2028

القاهرة - بوابة الوسط

ستكون الكريكيت واحدة من خمس رياضات جديدة في أولمبياد لوس أنجليس الصيفي عام 2028، بحسب ما أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية الإثنين.

وصادقت اللجنة خلال اجتماع لجنتها التنفيذية في مومباي، على إدراج لعبة الكريكيت إلى جانب ألعاب البيسبول، سوفتبول، كرة قدم العلم، الاسكواش واللاكروس، بحسب وكالة «فرانس برس».