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الأولمبية الدولية تصادق على إدراج الكريكيت في منافسات أولمبياد لوس أنجليس 2028

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 16 أكتوبر 2023, 10:57 صباحا
الأولمبية الدولية تصادق على إدراج الكريكيت في منافسات أولمبياد لوس أنجليس 2028
الحلقات الأولمبية الخمس في العاصمة الفرنسية باريس (أرشيفية الإنترنت)
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ستكون الكريكيت واحدة من خمس رياضات جديدة في أولمبياد لوس أنجليس الصيفي عام 2028، بحسب ما أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية الإثنين.

وصادقت اللجنة خلال اجتماع لجنتها التنفيذية في مومباي، على إدراج لعبة الكريكيت إلى جانب ألعاب البيسبول، سوفتبول، كرة قدم العلم، الاسكواش واللاكروس، بحسب وكالة «فرانس برس».

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