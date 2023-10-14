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خورخي مارتن يفوز بسباق السرعة في إندونيسيا ويتصدر بطولة العالم للدراجات النارية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 14 أكتوبر 2023, 07:05 مساء
خورخي مارتن يفوز بسباق السرعة في إندونيسيا ويتصدر بطولة العالم للدراجات النارية
خورخي مارتن ينطلق بدراجته النارية خلال سباق إندونيسيا السبت 14 أكتوبر 2023 (فيسبوك)
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فاز الإسباني خورخي مارتن متسابق فريق دوكاتي وللمرة الرابعة على التوالي، بسباق السرعة مقدمًا أداءً رائعًا في سباق جائزة إندونيسيا الكبرى الذي أقيم في مانداليكا اليوم السبت، لينفرد بصدارة الترتيب العام لبطولة العالم لسباقات الفئة الأولى للدراجات النارية، بينما احتل منافسه على اللقب الإيطالي فرانشيسكو بانيايا متسابق فريق دوكاتي المركز الثامن في السباق.

انطلاقة صاروخية لسباق السرعة
بدأ مارتن سباق السرعة من المركز السادس لكنه تقدم سريعًا ونجح في الحفاظ على تفوقه في وجه انتفاضة متأخرة من الإيطالي لوكا ماريني صاحب مركز أول المنطلقين، في حين احتل ماركو بيتزيتشي زميل ماريني في فريق «في.أر46 ريسنغ» المركز الثالث، وفقًا لوكالة «رويترز» للأنباء.

تقدم مارتن السباق بقوة سريعًا إلى المركز الرابع، قبل أن يتجاوز كلًا من فابيو كوارتارارو ولوكا ماريني ومافريك بينياليس متسابق فريق أبريليا لينفرد بالمركز الأول ويحافظ عليه حتى نهاية السباق.

وحصل فريق «في.أر46» ريسنغ على فرصة للاحتفال بضمان متسابقيه ماريني وبيتزيتشي الصعود على منصة التتويج برغم تعرضهما للإصابة في الرقبة قبل أسابيع قليلة.

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أما بطل العالم بانيايا فبدأ السباق من المركز الثالث عشر بعد تعثره في التجارب، وحصل على المركز الثامن في النهاية خلف زميله في الفريق إينيا باستيانيني، لكن دوكاتي عوض هذا التراجع بالاحتفاظ بلقب الصانعين.

ولم يكمل الإسباني مارك ماركيز متسابق هوندا وبطل العالم ست مرات السباق بعد تعرضه لحادث في اللفة الأولى. وأكد ماركيز مؤخرًا أنه سيترك فريق هوندا وسينضم لفريق «جريسيني ريسنغ» ليقود له بداية من الموسم المقبل.

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