غياب دراج هوندا الإسباني مارك ماركيس عن جائزة الأرجنتين الكبرى

القاهرة - بوابة الوسط

سيغيب دراج هوندا الإسباني مارك ماركيس عن جائزة الأرجنتين الكبرى، المرحلة الثانية من بطولة العالم للدراجات النارية فئة موتو جي بي نهاية الاسبوع الجاري، بعدما خضع لجراحة في يده اليمنى التي تعرضت لكسر، حسب ما أفادت شركة «دورنا» المروجة للفئة الأولى الإثنين.

وانطلق بطل العالم ست مرات في موتو جي بي البالغ 30 عاما من المركز الأول في باكورة مراحل البطولة على حلبة بورتيماو البرتغالية الأحد، إلا أنه سقط في اللفة الثانية مع البرتغالي ميغيل أوليفييرا (ابريليا) بعدما اصطدم بالقسم الخلفي لدراجته اثر احتكاكه بمواطنه خورخي مارتن (دوكاتي)، حسب «فرانس برس».

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وجاء في البيان «بعد العودة إلى إسبانيا لإجراء مزيد من الفحوصات، تم تشخيص ماركيس بكسر داخل المفصل في قاعدة المشط الأول لإبهام اليد اليمنى، اقتضى التدخل الجراحي إغلاق الكسر وتثبيته ببرغيين (بمسمارين) وجرى إجراؤه دون مضاعفات».

ونال ماركيس جراء الخطأ الذي ارتكبه والذي أقر به عقوبة تتكون من لفة مزدوجة طويلة، كان من المفترض تنفيذها في سباق الأرجنتين نهاية الأسبوع المقبل، قبل أن يعلن عدم مشاركته. وتلاحق لعنة الإصابات ماركيس منذ أن تعرض لكسر في الساق اليمنى في بداية العام 2020.