اختتام دورة الألعاب الآسيوية في هانغجو

القاهرة - بوابة الوسط

اختُتمت، اليوم الأحد، دورة الألعاب الآسيوية التي استضافتها مدينة هانغجو الصينية، معلنة نهاية أسبوعين من المنافسة الرياضية في المدينة الصينية.

الصين تفوز بدورة الألعاب الآسيوية

وقال رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي بالوكالة الهندي راجا راندير سينغ، في حفل أقيم في الملعب الأولمبي: «أعلن اختتام دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة في هانغجو»، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وأنهت الصين دورة الألعاب الآسيوية في صدارة جدول الميداليات برصيد 201 ميدالية ذهبية وهي حصيلة قياسية، متخطية رقمها السابق الذي حققته في دالورة التي أقيمت في مدينة غوانغتشو الصينية العام 2010 عندما فازت بـ199 ميدالية ذهبية.

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ونالت الصين في دورة الألعاب الآسيوية في مدينة هانغجو 111 فضية و71 برونزية، وبلغ رصيدها 383 ميدالية من مختلف المعادن.