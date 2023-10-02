رقم قياسي جديد لكوريا الشمالية عبر الرباعة «كيم أيل» في الألعاب الآسيوية العالمية

القاهرة - بوابة الوسط

رفعت بطلة كوريا الشمالية كيم أيل جيونغ 111 كغم، وسجلت رقمًا عالميًا في رفعة الخطف لتفوز بالميدالية الذهبية في وزن 59 كغم، اليوم الإثنين، لتنجح كيم (20 عامًا) في تحقيق الإنجاز في ثالث محاولة في نهائي المسابقة.

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بذلك تتجاوز كيم أيل الرقم القياسي السابق البالغ 110 كغم، والذي سجلته التايوانية كو هسينغ تشون (29 عامًا) في 2021 التي كانت ضمن منافسات اليوم الإثنين أيضًا، لتواصل بعثة كوريا الشمالية نتائجها المثيرة للإعجاب في الألعاب الآسيوية المقامة في هانغتشو الصينية، حسب «رويترز».

كيم تبدأ المنافسة بقوة برفع 103 كغم

ويتضمن نهائي المسابقة أيضًا منافسات رفعة النطر، وتحسم النتائج النهائية على أساس مجموع رفعتي الخطف والنطر لكل متسابقة، وبدأت كيم المنافسة بقوة عندما قررت البدء برفع 103 كغم، وهو وزن حاولت رباعة واحدة فقط رفعه في البداية وهي الصينية لو شيفانغ بطلة العالم التي لم تتمكن في النهاية من تحدي كيم.

رقم قياسي على مستوى الألعاب الآسيوية

وفي رفعة النطر نجحت كيم في رفع 135 كغم وبفارق خمسة كغم عن الرقم القياسي العالمي الذي سجل في 2019، لكنه كان كافيًا لتسجيل رقم قياسي على مستوى الدورة. وفي المجمل رفعت كيم 246 كغم وهو رقم قياسي على مستوى الألعاب الآسيوية أيضًا، لكنه يتخلف عن الرقم العالمي الذي سجلته كو في 2021 بفارق كغم واحد فقط، وحصلت لو على الفضية، بينما ذهبت البرونزية إلى كو حاملة الذهبية الأولمبية وبطلة ألعاب آسيا في جاكرتا.

رباعتان من كوريا الشمالية يحققان رقمين عالميين

وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي سجلت رباعتان من كوريا الشمالية هما ري سونج جوم وكانج هيونج يونج رقمين عالميين في ألعاب آسيا. وقال المجلس الأولمبي الآسيوي منذ أيام، إنه سعيد برؤية علم كوريا الشمالية يرفرف خلال المنافسات القارية الحالية رغم الإيقاف المفروض على بيونغيانغ بسبب عدم تعاونها على مستوى لوائح مكافحة المنشطات العالمية.