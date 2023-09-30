أبوسليم يحقق إنجازًا تاريخيًا ويتأهل لدور المجموعات بكأس الكونفدرالية

القاهرة - بوابة الوسط

تأهل فريق أبوسليم إلى دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، على الرغم من خسارته أمام كمبالا سيتي الأوغندي بهدفين مقابل ثلاثة أهداف في المباراة التي أقيمت عصر اليوم السبت، في إياب الدور التمهيدي الثاني من البطولة، لتصبح النتيجة النهائية لمباراتي الذهاب والإياب تفوق أبوسليم 5-4؛ حيث سبق للفريق الليبي الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة 3-1.

أبوسليم يهز شباك كمبالا سيتي مرتين

تقدم كمبالا سيتي بهدف في الدقيقة 17 عن طريق المهاجم محمد شعبان، إلا أن عكاشة تمكن من إدراك التعادل لأبوسليم في الدقيقة 69 من ركلة جزاء، ثم عاد كمبالا سيتي ليتقدم بالهدف الثاني عن طريق أسامة عرفات في الدقيقة 83، غير أن أبوسليم تمكن من إدراك التعادل سريعًا بهدف سجله بيتر، وفي الوقت بدل الضائع تمكن أسامة عرفات من إحراز الهدف الثالث لفريق كمبالا سيتي لينتهي اللقاء بفوز أصحاب الأرض بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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بهذه النتيجة يكون أبوسليم قد حقق إنجازًا تاريخيًا بتأهله إلى دور المجموعات في أول مشاركة له في كأس الكونفدرالية.