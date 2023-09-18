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أبوسليم يضرب كمبالا سيتي الأوغندي بثلاثية ويؤمن مواجهة الإياب في «الكونفدرالية»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الإثنين 18 سبتمبر 2023, 01:41 مساء
أبوسليم يضرب كمبالا سيتي الأوغندي بثلاثية ويؤمن مواجهة الإياب في «الكونفدرالية»
فريق كرة القدم الأول بنادي أبوسليم الليبي. (إنترنت)
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حقق فريق كرة القدم الأول بنادي أبوسليم الليبي فوزا ثمينا على نظيره فريق كمبالا سيتي الأوغندي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد على أرضية ملعب رادس بتونس ضمن ذهاب كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية».

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سجل أهداف أبوسليم المعتصم بوشناف وعبدالمنعم عكاشة وحسام العباني، لتسهم ثلاثية أبوسليم في دخول مباراة الإياب بأريحية والمنتظر إقامتها في أوغندا الأسبوع المقبل وهو في حاجة للتعادل بأي نتيجة.

يطمح أبوسليم لتحقيق نتيجة إيجابية لاقتلاع ورقة التأهل إلى دور المجموعات لمنافسات كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية».

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