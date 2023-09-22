الهلال جاهز لرايون في رواندا بعد انتصار أبوسليم بثلاثية بـ«الكونفدرالية»

القاهرة - بوابة الوسط

يستعد فرسان كرة القدم الليبية على صعيد الأندية لجولة الإياب في أفريقيا، وتحديداً الأهلي بنغازي في دوري الأبطال، وأبوسليم في «الكونفدرالية»، بعد أن خاضا مواجهة الذهاب، بينما يخوض الممثل الثالث قارياً الهلال مباراة الذهاب الأحد المقبل، بعد سلسلة من مخاطبات التأجيل مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، بسبب أحداث العاصفة «دانيال» التي ضربت شرق البلاد الأسبوع الماضي، ودمرت مدينة درنة.

أسفرت نتيجة مباراة الأهلي بنغازي أمام ضيفه أسيك ميموزا العاجي عن التعادل السلبي في مباراة الذهاب، التي أقيمت بينهما على أرضية ملعب سوسة بتونس، واعتمد الأهلي بنغازي على الجانب الدفاعي، محاولاً مباغتة الفريق العاجي، ولاحت له بعض الفرص، لكن دون جدوى، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي دون أهداف في انتظار مباراة الإياب بساحل العاج، التي يحتاج فيها الفريق الليبي لأي نتيجة تعادل إيجابية أو فوز، لضمان التأهل إلى دور المجموعات.

فوز ثمين لأبوسليم على كمبالا

وحقق فريق كرة القدم الأول بنادي أبوسليم فوزاً ثميناً على نظيره كمبالا سيتي الأوغندي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على أرضية ملعب رادس بتونس ضمن ذهاب كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية»، سجل أهداف أبوسليم المعتصم بوشناف وعبدالمنعم عكاشة وحسام العباني، لتسهم ثلاثية أبوسليم في دخول مباراة الإياب بأريحية والمنتظر إقامتها في أوغندا الأسبوع المقبل وهو في حاجة للتعادل بأي نتيجة، ويطمح أبوسليم لتحقيق نتيجة إيجابية لاقتلاع ورقة التأهل إلى دور المجموعات لمنافسات كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية» لأول مرة في تاريخه.

وفي الوقت الذي رفض فيه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» طلب نادي الهلال تأجيل مباراته أمام رايون سبورت الرواندي ضمن الدور التمهيدي الثاني لبطولة «الكونفدرالية» بسبب ضحايا العاصفة «دانيال» في شرق ليبيا، استجاب مسؤولو نادي رايون لإقامة المباراتين بينهما، ذهاباً وإياباً، على ملعب العاصمة الرواندية كيغالي؛ حيث ستقام مباراة الذهاب الأحد 24 سبتمبر، والإياب الإثنين 30 سبتمبر الجاري.

الاتحاد الأفريقي يرفض تأجيل مباراة الهلال ورايون سبورت

وجاء بيان نادي الهلال على الصفحة الرسمية عبر «فيسبوك» كالتالي: «نظراً للظروف العصيبة والأليمة التي تمر بها بلادنا الحبيبة ليبيا، والمتمثلة في الفيضانات المدمرة التي خلفت وراءها الآلاف من الشهداء والمصابين والمفقودين، فإن إدارة نادي الهلال تقدمت بطلب عاجل إلى «كاف»، رغبة في تأجيل مباراة فريقنا أمام رايون سبورت الرواندي، والتي كان من المقرر إقامتها يوم الجمعة 15 سبتمبر 2023 على ملعب شهداء بنينا، إلا أن طلب نادي الهلال قوبل بالرفض من مسؤولي الاتحاد الأفريقي؛ حيث استلزم الموافقة على الطلب اتفاق مسؤولي كلا الناديين على تأجيل المباراة».

وأضاف البيان: «عند وصول بعثة الفريق الرواندي إلى مدينة بنغازي، اجتمع مسؤولو نادي الهلال بمسؤولي الفريق الرواندي، وأسفر الاجتماع عن موافقة مسؤولي رايون سبورت على تأجيل المباراة، شريطة أن تقام كلا المباراتين في جمهورية رواندا. لذا اضطررنا في نهاية المطاف إلى الموافقة على خوض مباراتي الذهاب والإياب في جمهورية رواندا، وتحديداً على أرضية ملعب كيجالي بيليه بالعاصمة الرواندية؛ حيث ستقام مباراة الذهاب يوم الأحد الموافق 24 سبتمبر، بينما سيقام لقاء الإياب يوم الإثنين الموافق 30 سبتمبر».

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واختتم البيان: «مجلس إدارة نادي الهلال فكر بشكل جدي في اتخاذ قرار الانسحاب من المباراة، عقب رفض «كاف» طلب التأجيل، إلا أن ذلك القرار كان سيعود على النادي بالعديد من العقوبات المالية والإدارية، والتي من الصعب على النادي تحملها في الوقت الحالي.. نسأل الله العظيم أن يحفظ وطننا الغالي ليبيا من كل مكروه وسوء».

اتفاق بين قناة الوسط «Wtv» والأندية علي عدم بث المباريات

وقدمت قناة الوسط «Wtv» اعتذارها للمتابعين عن عدم نقل مباريات ممثلي ليبيا في أفريقيا، نظراً للأوضاع التي تعيشها مدينة درنة والمناطق المنكوبة في شرق البلاد، وقالت القناة، في تنويه للمتابعين، إنها قررت بالتنسيق مع أندية الأهلي بنغازي والهلال وأبوسليم، عدم بث مباريات ممثليها في أفريقيا، وتركيز كل الجهود على تغطية الأحداث الجارية وأعمال فرق الإنقاذ والإغاثة ودعم الجوانب الإنسانية التي تخفف من معاناة المتضررين. وكان الاتحاد الأفريقي رفض تأجيل مباريات ممثلي ليبيا في البطولات الأفريقية.

وكان ناديا الأهلي بنغازي والهلال طلبا تأجيل مباراتهما المقبلتين في بطولتي دوري أبطال أفريقيا و«الكونفدرالية»، نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، بعد عاصفة «دانيال»، وجاء بيان الأهلي بنغازي كالتالي: «السيد الأمين العام للاتحاد الليبي لكرة القدم، بعد التحية.. بمزيد من مشاعر الحزن ننعي أنفسنا وأهلينا في الشرق الليبي بالمصاب الجلل إثر الكارثة الطبيعية الناتجة عن الإعصار الذي حل بالبلاد، والتي راح على إثرها الأهل والمباني والمال».

وأضاف البيان «إن البلاد مازالت تُعاني من أثر الإعصار، ومازال البحث جارياً عن المفقودين، وساد البلاد الحزن على المصاب والابتلاء. وحيث إن الفريق الأول لكرة القدم لديه استحقاق في الدور التمهيدي الثاني من بطولة أبطال أندية أفريقيا يوم الأحد الموافق 17-9-2023 بملعب شهداء بنينا بنغازي مع فريق أسيك ميموزا العاجي».

وأضاف البيان «عليه نأمل منكم مخاطبة الاتحاد الأفريقي بشأن تأجيل إقامة المباراة لموعد لاحق، وذلك لانشغال الدولة بهذا المصاب الجلل الطارئ. إن الأمر غاية في الأهمية ونأمل إيلاءه الاهتمام الكامل والعاجل». وجاء الخطاب ممهوراً باسم رئيس اللجنة التسييرية بالنادي الأهلي بنغازي محمد الدرسي.