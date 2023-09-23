الأهلي المصري ينافس على برونزية كأس العالم لكرة السلة

القاهرة - بوابة الوسط

تأهل الأهلي المصري إلى مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية لكرة السلة، بعدما فاز سيسي فرانكا البرازيلي 98-89 على إيجنايت الأمريكي اليوم السبت، في ختام منافسات المجموعة الأولى بالبطولة المقامة في سنغافورة.

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وتضم البطولة ستة فرق موزعة على مجموعتين، ويتأهل المتصدران إلى النهائي على أن يخوض الوصيفان مباراة تحديد المركز الثالث،وفقا لوكالة «رويترز».

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وبعد فوزه بثاني مبارياته بالبطولة، تصدر فرانكا المجموعة الأولى بأربع نقاط متفوقًا بنقطة واحدة على الأهلي الذي فاز على الفريق الأمريكي، لكنه خسر أمام فرانكا.

وبهذا يضمن الأهلي التأهل للمنافسة على الميدالية البرونزية في المباراة المقررة غدًا الأحد.