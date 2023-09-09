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ديوكوفيتش يخطط للقبه الرابع في نيويورك ببلوغ نهائي «فلاشينغ ميدوز» للتنس

القاهرة - بوابة الوسط السبت 09 سبتمبر 2023, 12:38 مساء
ديوكوفيتش يخطط للقبه الرابع في نيويورك ببلوغ نهائي «فلاشينغ ميدوز» للتنس
الصربي نوفاك ديوكوفيتش محتفلا بفوزه على الأميركي بن شيلتون في نصف نهائي بطولة فلاشينغ ميدوز لكرة المضرب، 8 سبتمبر 2023. (فرانس برس)
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بلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش المباراة النهائية لبطولة فلاشينغ ميدوز، رابعة البطولات الأربع الكبرى ضمن الـ«غراند سلام» في كرة المضرب، للمرة العاشرة في مسيرته بفوزه على الأميركي بن شيلتون 6-3 و6-2 و7-6 (7-4).

وسيلتقي ديوكوفيتش (36 عاماً) في المباراة النهائية مع الروسي دانييل مدفيديف المصنف الثالث. بعد أن أقصى الأخير الإسباني الشاب ألكاراس والذي كان تأهله سيكرر المباراة النهائية للقاء القمة في بطولة ويمبلدون الإنجليزية، الذي حسمه الإسباني لمصلحته، حسب وكالة «فرانس برس».

ديوكوفيتش يخطط للقب الرابع في نيويورك
يسعى الصربي إلى إحراز لقبه الرابع في نيويورك بعد أعوام 2011 و2015 و2018، والـ24 في البطولات الكبرى، ومعادلة الرقم القياسي في الفئتين (رجال وسيدات) المسجل باسم الأسترالية مارغريت كورت.

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وبلغ ديوكوفيتش المباراة النهائية لإحدى البطولات الكبرى للمرة السادسة والثلاثين، متفوقا بفارق خمس مرات على السويسري روجيه فيدرر. كما نجح الصربي في التأهل إلى نهائي البطولات الأربع الكبرى في عام واحد للمرة الثالثة بعد عامي 2015 و2021.

نهائي صعب مهما كان اسم المنافس
قال ديوكوفيتش: «نهائي غراند سلام آخر. لا أستطيع أن أكون أكثر سعادة لما وصلت إليه»، معتبرا أنه «بغض النظر عن هوية منافسي في المباراة النهائية، سأخوض أصعب مباراة في هذه البطولة».

ويسعى ديوكوفيتش أيضا إلى أن يصبح أكبر لاعب سناً يتوج بـ«فلاشينغ ميدوز» في حقبة العصر الحديث.

في المقابل، كان شيلتون يخوض أول موسم كامل له في دورات رابطة اللاعبين المحترفين. وفي مشاركته الأولى بإحدى بطولات الـ«غراند سلام»، بلغ الأميركي ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام الحالي.

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