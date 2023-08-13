عرض سعودي ضخم وراء استقالة مانشيني من تدريب المنتخب الإيطالي

القاهرة - بوابة الوسط

اجتهد عدد من وسائل الإعلام في البحث عن أسباب الاستقالة المفاجئة التي تقدم بها روبرتو مانشيني من منصبه كمدير فني للمنتخب الإيطالي، وقد تحدثت تقارير عدة عن أن وراء تلك الاستقالة التي لم يجر الإعلان عن أسبابها رسميًا، عرضًا سعوديًا ضخمًا يتولى بموجبه المدرب الإيطالي قيادة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم.

مانشيني تلقى عرضًا لا يمكن رفضه

وتقدم مانشيني (58 عامًا) بشكل مفاجئ باستقالته من منصب المدير الفني للمنتخب الإيطالي بعد خمس سنوات قضاها في المنصب، وقاد خلالها الآزوري للفوز بلقب كأس أمم أوروبا «يورو 2020»، إلا أنه فشل في قيادة «الآزوري» إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وقالت جريدة «كوريري ديلا سيرا» الإيطالية إن استقالة مانشيني من تدريب المنتخب الإيطالي سببها تلقيه عرضًا ضخمًا للغاية لتدريب المنتخب السعودي.

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وأضافت إن العرض الذي تلقاه روبرتو مانشيني لا يمكن رفضه، وأن المبلغ المعروض على مانشيني يماثل المبالغ التي يحصل عليها اللاعبون الكبار الذين انتقلوا أخيرًا إلى اللعب في الدوري السعودي.

أما النسخة الإنجليزية من موقع «فوتبول إيطاليا» فقالت إنه سيجري في القريب العاجل الإعلان عن تولي مانشيني منصب المدير الفني للمنتخب السعودي، ونقل الموقع عن جريدة «الرياض» السعودية قولها إن مانشيني تلقى عرضًا سعوديًا لتدريب المنتخب لمدة ثلاث سنوات.