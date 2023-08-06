جواو فيليكس يوافق على الانضمام إلى الهلال السعودي

القاهرة - بوابة الوسط

قالت تقارير صحفية سعودية، اليوم الأحد، إن لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني جواو فيليكس اقترب من الانضمام إلى صفوف الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

عقد فيليكس ينتهي في 2027

وقالت جريدة «عكاظ» إن جواو فيليكس (23 عامًا) وافق على إتمام انتقاله إلى نادي الهلال السعودي، هذا الصيف، على الرغم من أن عقده مع نادي أتلتيكو مدريد يمتد حتى يونيو من العام 2027.

وأضافت «عكاظ» السعودية أن جواو فيليكس أبلغ وكيل أعماله خورخي مينديز بأنه لا يمانع خوض تجربة اللعب في منافسات الدوري السعودي.

وقضي جواو فيليكس الفترة من يناير 2023 حتى يونيو من العام نفسه، معارًا إلى تشيلسي الإنجليزي، مقابل 13 مليون يورو قبل العودة مجددًا إلى الدوري الإسباني.

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وأنفق نادي الهلال 178 مليون يورو حتى الآن في سوق الانتقالات الصيفية 2023 بهدف تدعيم صفوفه قبل خوض الموسم الجديد من الدوري السعودي، وذلك في إطار تسابق الأندية السعودية خاصة الكبرى منها على ضم أبرز اللاعبين من القارتين الأوروبية والأمريكية الجنوبية.

وتعاقد الهلال مع كل من الصربي سيرجي ميلينكوفيتس سافيتش والبرازيلي مالكوم والبرتغالي روبن نيفيز والسنغالي كاليدو كوليبالي.

وقال مدرب الهلال، المدير الفني خورخي خيسوس، أمس السبت إن النادي لا يزال يبحث عن لاعبين من طراز كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما وروبرت فيرمينو.