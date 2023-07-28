الوحدة الإماراتي يفوز على الكويت الكويتي 2-1 بالبطولة العربية

القاهرة - بوابة الوسط

فاز الوحدة الإماراتي على الكويت الكويتي بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جرت بينهما باستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات المجموعة الرابعة بالبطولة العربية «كأس الملك سلمان للأندية».

الوحدة والرجاء في الصدارة

سجل هدفي الوحدة الإماراتي كل من سهيل المنصوري وجواو بيدرو، بينما سجل هدف الكويت الكويتي أحمد الظفيري في اللحظات الأخيرة من زمن المباراة.

بهذا الفوز حصد الوحدة الإماراتي أول ثلاث نقاط له في البطولة العربية، وتقاسم صدارة ترتيب فرق المجموعة الرابعة مع الرجاء المغربي الذي فاز على شباب بلوزداد بهدفين مقابل هدف في افتتاح مباريات المجموعة، فيما جاء الكويت الكويتي في المركز الثالث من دون نقاط يليه شباب بلوزداد من دون نقاط أيضا.

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وتخوض فرق المجموعة الرابعة مبارياتها في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بالبطولة العربية الإثنين المقبل، فيلعب الوحدة الإماراتي مع شباب بلوزداد الجزائري، فيما يلتقي الرجاء المغربي مع الكويت الكويتي.

