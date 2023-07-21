بوسكيتس: سعيد بوجودي مع ميسي ..ونسعى لتكرار أمجاد برشلونة

القاهرة - بوابة الوسط

عبر لاعب الوسط الإسباني سرجيو بوسكيتس عن سعادته بوجوده مجددا في غرفة تبديل الملابس مع النجم الأرجنتيني ليو ميسي، وذلك في أول مؤتمر صحفي له مع فريقه الجديد إنتر ميامي الأميركي. وقال إنه يتمنى تكرار النجاحات التي حققاها معاً في برشلونة مع إنتر ميامي بالدوري الأميركي.

بوسكيتس: ميسي أفضل لاعب في التاريخ

أضاف بوسكيتس: «أنا سعيد للغاية، لأنني قادر على الاستمتاع بوجود ليو ميسي كزميل في الفريق مرة أخرى. لقد أمضينا سنوات طويلة معا في برشلونة»، وفقا لوكالة الأنباء الإسبانية.

وتابع: «لقد افترقنا، والآن أعطانا الزمن الفرصة للالتقاء مجدداً، والاستمتاع بأنفسنا مرة أخرى. أنا متحمس ولدى شغف لأن أكون قادراً على اللعب جنباً إلى جنب مع أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم وصديق وشخص رائع. آمل أن نتمكن من نقل ما فعلناه بالفعل والإنجازات التي حققناها في برشلونة الآن إلى إنتر ميامي».

وأكد بوسكيتس: «الآن تبدأ بطولة جديدة، ونأمل أن نرتقي إلى المستوى الذي ينتظره النادي، وبالتأكيد سنتطور شيئاً فشيئاً».

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وأوضح أنه يتمتع بحالة بدنية جيدة، إلا أنه أشار أيضاً إلى أنه سيحتاج إلى فترة من التكيف مع فريقه الجديد والدوري الأميركي، وكذلك الحياة في الولايات المتحدة الأميركية.

وشدد بوسكيتش على أنه لم يذهب إلى ميامي لقضاء إجازة، مؤكدا أنه يريد مواصلة الفوز، لأنه يحب المنافسة كثيراً، وإعداد نفسه بأفضل طريقة لخوض المنافسات، إلى جانب محاولته مساعدة الجميع، و«جعل الجميع يساعدني على التكيف بأسرع ما يمكن، وتحسين مستوى النادي، وفي النهاية القتال من أجل تحقيق الأهداف، ووجود لاعب مثل ميسي سيساعد بالتأكيد على ذلك».