شاهد.. مصارع جنوب أفريقي يقفز من أعلى قفص النزال الحديدي لمصافحة ترامب

القاهرة - بوابة الوسط

لا يزال المقاتل الجنوب أفريقي دريكوس دو بليسيس حديث وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد واقعته الشهيرة الأسبوع الماضي، عندما قفز من فوق قفص النزال الحديدي لمصافحة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

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وجاءت واقعة دريكوس بعد فوزه على الأسترالي روبرت ويتاكر ببطولة (UFC) للفنون القتالية المختلطة.

حضور ترامب بصفته ضيفا لرئيس منظمة الفنون القتالية

وكان ترامب حاضرا في النزال بصفته ضيفا لرئيس منظمة الفنون القتالية المختلطة دانا وايت ضمن أمسية رياضية في اللعبة.

دو بليسيس يسقط خصمه بالضربة القاضية

وتمكّن دو بليسيس من إسقاط خصمه بالضربة القاضية في الجولة الثانية من النزال الذي أقيم في مدينة «لاس فيغاس» الأميركية، لتحظى لقطة الجنوب أفريقي دريكوس دو بليسيس مع ترامب على اهتمام كبير وواسع عبر مختلف منصات وسائل التواصل الاجتماعي.