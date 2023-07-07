حراس لاعب سلة شهير يصفعون بريتني سبيرز.. والشرطة الأميركية تحقق

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت نجمة موسيقى البوب بريتني سبيرز، الخميس، أنها تلقت صفعة خلال وجودها في مدينة لاس فيغاس من أحد عناصر الفريق الأمني للاعب كرة السلة الفرنسي الواعد في الدوري الأميركي للمحترفين، فيكتور ويمبانياما، مما حملها على التقدم بشكوى في شأن هذا الحادث.

وقالت بريتني سبيرز، عبر حسابها على منصة «إنستغرام»، إنها رأت، مساء الأربعاء الماضي، عند مدخل مطعم أحد الفنادق اللاعب الفرنسي الموجود حالياً في نيفادا لخوض أول مباراة له مع فريق سان أنتونيو سبيرز، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وأضافت سبيرز: «قررت التحدث إليه، وتهنئته على نجاحه. ونظراً لشدة الضوضاء، نقرت على كتفه، لجذب انتباهه، فما كان من عنصر في جهاز أمنه إلا أن صفعني من دون أن ينظر إلى الوراء».

وأشارت إلى أن الصفعة كادت أن تطيحها أرضاً، وأدت إلى انتزاع نظارتها عن وجهها.



وأفاد موقع «تي إم زي»، الذي أورد الخبر، بأن بريتني سبيرز تقدّمت بشكوى بعد هذا الحادث.

الشرطة الأميركية تحقق في بلاغ بريتني سبيرز

وأكدت شرطة لوس أنجليس أنها فتحت تحقيقاً يتعلق بـ«ضرب وجراح»، من دون أن تفصح عن اسم الضحية. وأضافت: «لم تصدر أي مذكرات توقيف أو استدعاء، ولن تُعطى أية تفاصيل أخرى في الوقت الراهن».

واعترف فيكتور ويمبانياما بعد التدريب الذي خاضه مع فريقه أمس الخميس، بوقوع الحادث، موضحاً أنه لم يعلم أن بريتني سبيرز هي الضحية المعنية إلا لاحقاً.

وروى اللاعب الفرنسي الشاب البالغ 19 عاماً: «راح شخص يناديني سيدي، سيدي!، ثم أمسك بي من ظهري لا من كتفي. شعرت بأن الأمن أبعد هذا الشخص. لكنني لا أعرف بأي درجة من القوة».

وقال: «لم أنظر، بل واصلت السير، لكي أذهب لتناول العشاء وتمضية الأمسية»، مشيراً إلى أن جهاز أمن نادي سان أنتونيو سبيرز أعطاه إرشادات، طلب منه فيها ألا يتوقف، تجنباً «للتسبب في احتشاد».

وكتبت بريتني سبيرز على «إنستغرام»: «يلاحقني الناس باستمرار، لكن فريقي الأمني لم يضرب أياً منهم»، مجددةً تأكيدها أن كل ما فعلته هو أنها ربتت على كتفه.

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ولاحظت سبيرز أن العنف الجسدي شائع جداً في أوساط المشاهير، داعية إياهم إلى أن يكونوا قدوة، وأن يعاملوا الجميع باحترام.

وأفادت بأنها لم تتلق بعد اعتذاراً علنياً من اللاعب أو من فريقه الأمني أو من ناديه، متمنيةً أن يبادروا إلى ذلك.

يعد فيكتور ويمبانياما من أبرز المواهب الواعدة في كرة السلة على مستوى العالم منذ ليبرون جيمس، وحظي باستقبال النجوم في تكساس في يونيو الماضي.

أما بريتني سبيرز فأنصب اهتمام الإعلام في السنوات الأخيرة على مشاكلها الشخصية والنفسية، والوصاية التي فرضت عليها طيلة 13 عاماً، وتولاها والدها حتى نهاية 2021، وكان بموجبها يتدخل في كل قراراتها وجوانب حياتها، حتى الحميمة منها.