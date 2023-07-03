هبوط هيرتا برلين يدفع «بواتينغ» لقرار الاعتزال بعد مسيرة حافلة

القاهرة - بوابة الوسط

يدرس الألماني كيفين برينس بواتينغ قراره النهائي فيما يتعلق بمواصلة مسيرته كلاعب أو الاعتزال، خلال الأسبوعين المقبلين، وذلك عقب نهاية تعاقده مع فريق هيرتا برلين، الذي هبط من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم «بوندسليغا».

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بدأ بواتينغ، المولود في برلين، مسيرته الاحترافية في 2005 في هيرتا برلين وعاد للفريق في العام 2021، بعد أن لعب لعدة أندية منها توتنهام الإنجليزي وميلان وفيورنتينا الإيطاليين وبرشلونة الإسباني، وشالكه وإينتراخت فرانكفورت الألمانيين، ونادراً ما لعب بواتينغ (36 عاماً) في الموسم المنقضي، بسبب الإصابات، حسب وكالة الأنباء الألمانية «دي بي إيه».

تتردد أنباء حول اللاعب الغاني الأصل باللعب خارج ألمانيا، أو قد يظل في هيرتا في وظيفة خارج الملعب.

وأكد بواتينغ أنه سيعلن قراره خلال الأسبوعين المقبلين، وقال «يجب أن أرى ما هو الأفضل بالنسبة لي، ما الذي يمكن أن أقدمه. ما زلت أفكر كيف ستسير الأمور، كانت أسابيع وأشهر صعبة بعد الهبوط. لذلك قلت لجميع الجهات أنني بحاجة للراحة».