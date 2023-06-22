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«العناد الروسي» يتسبب في سحب الاعتراف الأولمبي من الاتحاد الدولي للملاكمة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 22 يونيو 2023, 04:45 مساء
«العناد الروسي» يتسبب في سحب الاعتراف الأولمبي من الاتحاد الدولي للملاكمة
الروسي عمر كريمليف رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة (أرشيفية: الإنترنت)
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سحبت اللجنة الأولمبية الدولية، اعترافها بالاتحاد الدولي للملاكمة معتبرة أن هذا هو الحل الوحيد المتاح، بعد وصول اتحاد الملاكمة إلى نقطة اللاعودة في مشكلاته المتعلقة بالحوكمة.

ولا يعني سحب الاعتراف الأولمبي من الاتحاد الدولي للملاكمة، غياب الرياضة ذاتها عن المنافسات الأولمبية سواء في دورة باريس 2024 الأولمبية أو لوس أنجليس 2028، حسبما أكد رئيس اللجنة كريستوف دي كيبر، أمام الاجتماع الـ140 للجنة المنعقد بصورة عاجلة ورقمية لبحث مستقبل الملاكمة الأولمبية.

صدام الاتحاد الدولي للملاكمة مع اللجنة الأولمبية
ويرأس الروسي عمر كريمليف الاتحاد الدولي للملاكمة منذ 2020، وهو شخص عنيد ومثير للجدل لطالما دخل في صدام مع اللجنة الأولمبية الدولية، فضلا عن إصراره على عدم إجرائه لأي إصلاحات ضرورية لضمان الحوكمة في الاتحاد والشفافية في ملفات مهمة مثل التحكيم.

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وصوت أعضاء الأوليمبية الدولية بواقع 69 -1 مع امتناع عشرة أعضاء عن التصويت، لصالح إلغاء الاعتراف، لتعتمد بالتالي توصيات اللجنة التنفيذية في اللجنة الأولمبية بإلغاء الاعتراف بالاتحاد الدولي للملاكمة.

وكان اعتراف الاتحاد الدولي للملاكمة ملغياً بالفعل لكن بشكل موقت منذ 2019.

وبحسب دي كيبر، فقد أظهر الاتحاد الدولي للملاكمة منذ ذلك الوقت انعدام إرادة للتطور فيما يتعلق بالفساد والتمويل والتحكيم.

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