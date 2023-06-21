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الاتحاد السعودي يعلن تعاقده مع الفرنسي نغولو كانتي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 21 يونيو 2023, 12:57 صباحا
الاتحاد السعودي يعلن تعاقده مع الفرنسي نغولو كانتي
الفرنسي نغولو كانتي يرفع قميص الاتحاد السعودي عقب توقيع عقد الانضمام للفريق، الثلاثاء 20 يونيو 2023 (تويتر)
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أعلن نادي الاتحاد بطل الدوري السعودي لكرة القدم تعاقده مع لاعب الوسط الفرنسي المخضرم نغولو كانتي، لينضم إلى مواطنه كريم بنزيمة.

ونشر الاتحاد في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للاعب تشلسي الإنجليزي السابق البالغ 32 عامًا يقول في ختامه «هل صدقتم ذلك؟ لا تستمعوا للأخبار الكاذبة. أنا نمر الآن».

المعروف أن كانتي، لاعب الارتكاز المعروف بطاقته الهائلة، أحد عناصر منتخب فرنسا المتوج بلقب مونديال روسيا 2018، وأحرز لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم مع ليستر سيتي في 2016، وتشيلسي في 2017، بالإضافة إلى دوري الأبطال مع الفريق اللندني في 2021.

بذلك، تستمر انتدابات الأندية السعودية للاعبين المخضرمين المتوجين بكأس العالم أو دوري أبطال أوروبا، بعد بنزيما المتوج بالكرة الذهبية للعام 2022، والبرتغالي كريستيانو رونالدو القادم إلى النصر في كانون الثاني الماضي بصفقة تقدر بأكثر من 440 مليون يورو لعامين ونصف العام.

الفرنسي نغولو كانتي يرفع قميص الاتحاد السعودي عقب توقيع عقد الانضمام للفريق، الثلاثاء 20 يونيو 2023 (تويتر)
الفرنسي نغولو كانتي يرفع قميص الاتحاد السعودي عقب توقيع عقد الانضمام للفريق، الثلاثاء 20 يونيو 2023 (تويتر)
الفرنسي نغولو كانتي يرفع قميص الاتحاد السعودي عقب توقيع عقد الانضمام للفريق، الثلاثاء 20 يونيو 2023 (تويتر)
الفرنسي نغولو كانتي يرفع قميص الاتحاد السعودي عقب توقيع عقد الانضمام للفريق، الثلاثاء 20 يونيو 2023 (تويتر)
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