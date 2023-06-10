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إيطاليا تواجه أوروغواي في نهائي كأس العالم للشباب غدًا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 10 يونيو 2023, 05:56 مساء
إيطاليا تواجه أوروغواي في نهائي كأس العالم للشباب غدًا
منتخبا إيطاليا واوروغواي يسعيان لنيل لقب كأس العالم (صفحة الاتحاد الدولي: فيسبوك)
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تتجه أنظار الملايين من عشاق الساحرة المستديرة، غدًا الأحد، صوب إستاد «دييجو مارادونا» بمدينة لا بلاتا الأرجنتينية، لمتابعة مباراة إيطاليا وأوروغواي في نهائي بطولة كأس العالم للشباب تحت عشرين عامًا.
ويبحث كل من منتخب إيطاليا وأوروغواي عن لقبه الأول في تاريخ مونديال الشباب.
وفيما يخوض المنتخب الإيطالي المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه، يشارك منتخب أوروغواي في النهائي للمرة الثالثة في تاريخه، علماً بأنه خسر النهائي في عامي 1997 أمام الأرجنتين و2013 أمام فرنسا.
وشق منتخبا إيطاليا وأوروغواي طريقهما إلى المباراة النهائية بنجاح فائق، حيث قدم كل منهما عروضًا رائعة في الطريق إلى نهائي من مونديال الشباب.

المواجهات الأوروبية - اللاتينية
وهذه هي المرة العاشرة التي يجمع فيها نهائي البطولة بين منتخبين من أوروبا وأميركا الجنوبية، القارتين الأكثر نجاحًا في تاريخ مونديال الشباب.
وخلال المواجهات التسع السابقة بين منتخبي القارتين في نهائي البطولة، كانت كفة القارتين شبه متكافئة، حيث كان الفوز من نصيب المنتخبات الأوروبية في أربعة نهائيات مقابل خمسة انتصارات لقارة أميركا الجنوبية.
ويتطلع المنتخب الإيطالي إلى الفوز في مباراة الغد لمعادلة هذه الكفة تمامًا، ومعادلة رقم آخر وهو عدد الألقاب التي تحرزها منتخبات أي قارة في بطولات كأس العالم للشباب، حيث أحرزت المنتخبات الأوروبية اللقب عشر مرات، مقابل 11 لقبًا لمنتخبات أميركا الجنوبية ولقب واحد لمنتخبات أفريقيا.

وفي حال فوز المنتخب الإيطالي باللقب غدًا، ستتعادل الكفة أيضًا بين أوروبا وأميركا الجنوبية في عدد الألقاب بالبطولة.

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في المقابل، يتطلع منتخب أوروغواي إلى الفوز لإعادة قبضة أميركا الجنوبية على لقب البطولة بعد أربع نهائيات فازت فيها منتخبات قارة أوروبا لتسيطر على اللقب، حيث كان آخر الألقاب الـ11 السابقة لأميركا الجنوبية في البطولة عن طريق المنتخب البرازيلي في 2011.

وتفوق أوروغواي على إيطاليا في قوة الدفاع والهجوم خلال الدور الأول للبطولة، حيث سجل منتخب أوروغواي سبعة أهداف في مبارياته الثلاث بالمجموعة الخامسة مقابل ثلاثة أهداف اهتزت بها شباكه، وأحرز المنتخب الإيطالي ستة أهداف مقابل أربعة أهداف اهتزت بها شباكه.
إلا أن المنتخب الإيطالي تفوق من الناحية الهجومية على مدار البطولة بشكل عام، حيث سجل 13 هدفًا في طريقه للنهائي، منها سبعة أهداف أحرزها لاعبه تشيزاري كاسادي وتصدر بها قائمة هدافي البطولة، فيما سجل منتخب أوروغواي 11 هدفًا في البطولة حتى الآن.
في المقابل، كان الدفاع هو أبرز مميزات وأسلحة منتخب أوروغواي في الطريق إلى النهائي، وبعد اهتزاز شباك الفريق ثلاث مرات في الدور الأول، حافظ الفريق على نظافة شباكه في الأدوار الإقصائية فيما بلغ إجمالي الأهداف في شباك المنتخب الإيطالي بالبطولة حتى الآن سبعة أهداف، ولهذا، يُنتظر أن تشهد المباراة النهائية صدامًا قويًا بين هجوم إيطاليا بقيادة كاسادي ودفاع منتخب أوروغواي القوي.

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