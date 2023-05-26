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تونس تهزم العراق في كأس العالم تحت 20 عاما

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 26 مايو 2023, 01:00 مساء
تونس تهزم العراق في كأس العالم تحت 20 عاما
لقطة من مواجهة تونس والعراق في كأس العالم للشباب تحت 20 عاما، 25 مايو 2023. (الإنترنت)
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حسم المنتخب التونسي، الخميس، المواجهة العربية ضد نظيره العراقي بثلاثية نظيفة ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة لمونديال تحت 20 عاما المقام في الأرجنتين.

وسجل لتونس يوسف سنانة في الدقيقة 55، وشيم الجبالي فيةالدقيقة 57، ومحمود غربال عند الدقيقة 86 من ركلة جزاء. وأكمل المنتخب التونسي ربع الساعة الأخير بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه ريان النصرواي، وفق «فرانس برس».

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وبهذا الفوز، رفعت تونس رصيدها إلى ثلاث نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف الأوروغواي التي خسرت أمام إنجلترا بثلاثة أهداف لاثنين، لتتصدر الأخيرة وتضمن أول بطاقة تأهل عن المجموعة.

وتفوق المنتخب الأمريكي الجنوبي على العراق خلال الجولة الأولى بنتيجة أربعة لصفر، فيما تعثرت تونس أمام إنجلترا بهدف نظيف.

المواجهة الأخيرة.. حاسمة
وستكون مواجهة تونس والأوروغواي في الجولة الثالثة حاسمة في تحديد هوية الوصيف، علما بأن صاحب المركز الثالث يمكن أن يتأهل إلى ثمن النهائي كأحد أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الست.

وضمن مباريات الخميس أيضا، تعرضت فرنسا لخسارة مفاجئة أمام غامبيا بهدفين لواحد ضمن منافسات المجموعة السادسة، فيما تعادلت كوريا الجنوبية مع هندوراس بهدفين لمثليهما.

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