التشكيلة الرسمية لنصف نهائي الأبطال بين مانشستر سيتي وريال مدريد

أعلن المدرب الإسباني بيب غوارديولا تشكيلة مانشستر سيتي الإنجليزي لمواجهة الليلة أمام ريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ويقود الهجوم المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند.
وإليكم كامل التشكيل:
حراسة المرمى: إيديرسون
خط الدفاع: كايل ووكر – دياز - أكانجي
خط الوسط: ستونز – رودري – غوندوغان – دي بروين
خط الهجوم: برناردو سيلفا – هالاند - جريليتش
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كما أعلن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي تشكيلة الملكي لمواجهة الليلة، بقيادة المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة.
وإليكم التشكيلة الكاملة:
حراسة المرمى: تيبوا كورتوا
خط الدفاع: كارفاخال – ميليتاو – ألابا - كامافينغا
خط الوسط: فالفيردي – كروس - مودريتش
خط الهجوم: رودريغو – بنزيما - فينيسيوس
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