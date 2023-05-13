  • Alwasat News
Atwasat

الدوري الإنجليزي: نيوكاسل يتعثر بالتعادل أمام ليدز

القاهرة - بوابة الوسط السبت 13 مايو 2023, 05:31 مساء
الدوري الإنجليزي: نيوكاسل يتعثر بالتعادل أمام ليدز
لقطة من مواجهة نيوكاسل وليدز في الدوري الإنجليزي، 13 مايو 2023. (الإنترنت)
alwasat radio

أخفق نيوكاسل يونايتد، ثالث الترتيب والطامح بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، بتحقيق الفوز للمرة الثانية تواليًا في الدوري الإنجليزي، بعد تعادله مع مضيفه ليدز يونايتد المهدّد بالهبوط بهدفين لمثلهما السبت في المرحلة 36.

وفيما يتأهل أصحاب أول أربعة مراكز إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا، بات رصيد الفريق المملوك سعوديًا 66 نقطة، مقابل 63 لمانشستر يونايتد الذي يستقبل ولفرهامبتون في وقت لاحق، و62 لليفربول الذي يحلّ على ليستر سيتي في ختام المرحلة الإثنين ولعب مباراةً أكثر منه، وفق «فرانس برس».

- الدوري الإنجليزي: أرسنال يتغلب على نيوكاسل ويقلص الفارق مع السيتي
- الدوري الإنجليزي: السيتي يوسع الفارق أمام أرسنال بـ4 نقاط

في المقابل، يقاتل ليدز للهرب من الهبوط، إذ يملك 31 نقطة في المركز الثامن عشر الأخير المخوّل للهبوط، مقابل 32 لإيفرتون الذي تنتظره مباراة صعبة الأحد مع مانشستر سيتي حامل اللقب والمتصدر.

وحقق ليدز بداية مثالية عندما افتتح التسجيل عبر قائده لوك أيلينغ في الدقيقة السابعة. كان بمقدوره مضاعفة التقدّم، لكن باتريك بامفورد أهدر ركلة جزاء صدها الحارس نيك بوب عند الدقيقة 27.

نقطة الجزاء تعيد نيوكاسل
بعدها بدقائق قليلة، ابتسمت نقطة الجزاء لنيوكاسل بكرة ترجمها المهاجم كالوم ولسون بالدقيقة 31، ثم حصل «ماغبايز» على ركلة جزاء ثانية في الشوط الثاني ترجمها أيضًا بنجاح ولسون في الدقيقة 69.

بيد أن ليدز الذي استقدم المدرب سام ألاردايس لم يستسلم، فارتدت تسديدة الظهير الدنماركي راسموس كريستنسن البعيدة من كيران تريبييه لتخدع بوب وشباكه في الدقيقة 79 وتحسم تعادل المباراة بالتعادل بهدفين لمثلهما.

وهذه المرة الثانية تواليًا يخفق نيوكاسل بتحقيق الفوز في «البريميرليغ» بعد خسارته مع أرسنال الثاني بهدفين نظيفين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«كلينكا»: الطفل المريض بالسكري والتنمر في المدرسة

«كلينكا»: الطفل المريض بالسكري والتنمر في المدرسة
«أطفال أبطال» (12)‎: رواسي

«أطفال أبطال» (12)‎: رواسي
«أكلات ماجدة 2» (حـ 24): «طبيخة الباشا» والحلو «روزاتا»

«أكلات ماجدة 2» (حـ 24): «طبيخة الباشا» والحلو «روزاتا»
كاريكاتير خيري - قبة حديدية!

كاريكاتير خيري - قبة حديدية!
العدوان على غزة: تجدد القصف بين القطاع والاحتلال.. ومقتل فلسطينيين في الضفة الغربية

العدوان على غزة: تجدد القصف بين القطاع والاحتلال.. ومقتل فلسطينيين في الضفة ...
نقطة واحدة تحسم الهبوط الرسمي والمبكر لشباب الجبل إلى دوري الدرجة الأولى الليبي

نقطة واحدة تحسم الهبوط الرسمي والمبكر لشباب الجبل إلى دوري الدرجة الأولى الليبي
بعد انتظار.. طرح أحدث نسخة من سلسلة ألعاب الفيديو «ذي ليجند أوف زيلدا»

بعد انتظار.. طرح أحدث نسخة من سلسلة ألعاب الفيديو «ذي ليجند أوف زيلدا»
عشرات المغاربة يتظاهرون بالرباط تضامنا مع الفلسطينيين (فيديو)

عشرات المغاربة يتظاهرون بالرباط تضامنا مع الفلسطينيين (فيديو)
الفنان التشكيلي التونسي مراد شعابة

الفنان التشكيلي التونسي مراد شعابة
إردوغان يحذّر مؤيديه من دفع «ثمن باهظ» في حال هزيمته

إردوغان يحذّر مؤيديه من دفع «ثمن باهظ» في حال هزيمته
انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الأهلي بنغازي وشباب الجبل في «دورينا»

انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الأهلي بنغازي وشباب الجبل في «دورينا»
حائز على «نوبل» للاقتصاد يحذر: سياسة أميركا العدائية تجاه الصين تهدد بتقسيم العالم

حائز على «نوبل» للاقتصاد يحذر: سياسة أميركا العدائية تجاه الصين تهدد بتقسيم ...
«يوروبا ليغ»: روما يهزم ليفركوزن ويضع قدما في النهائي

«يوروبا ليغ»: روما يهزم ليفركوزن ويضع قدما في النهائي
براعم الأهلي بنغازي إلى نهائي الدوري على حساب النصر

براعم الأهلي بنغازي إلى نهائي الدوري على حساب النصر
إطلاق أول خط للحافلات الذاتية القيادة في المملكة المتحدة

إطلاق أول خط للحافلات الذاتية القيادة في المملكة المتحدة
بيونسيه تستهل من ستوكهولم أول جولة عالمية لها منذ سبع سنوات

بيونسيه تستهل من ستوكهولم أول جولة عالمية لها منذ سبع سنوات
إطلاق «آخر أعمال» الترميم لمتحف الموصل شمال العراق

إطلاق «آخر أعمال» الترميم لمتحف الموصل شمال العراق
ماسك الشوفان لتنعيم البشرة والتخلص من الجلد الميت

ماسك الشوفان لتنعيم البشرة والتخلص من الجلد الميت
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
صيف ساخن ينتظر الأندية الأوروبية في أميركا
صيف ساخن ينتظر الأندية الأوروبية في أميركا
«سينر» يحمل آمال الطليان في دورة روما للتنس
«سينر» يحمل آمال الطليان في دورة روما للتنس
الدوري الإنجليزي: نيوكاسل يتعثر بالتعادل أمام ليدز
الدوري الإنجليزي: نيوكاسل يتعثر بالتعادل أمام ليدز
الدوري الإسباني: سوسييداد يتعادل مع جيرونا
الدوري الإسباني: سوسييداد يتعادل مع جيرونا
تشافي يبدأ حقبة جديدة مع برشلونة بدون بوسكيتس
تشافي يبدأ حقبة جديدة مع برشلونة بدون بوسكيتس
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ميسي في السعودية رغم أنف مدربه.. ووسائل إعلام: حصل على إذن من الإدارة العليا
ميسي في السعودية رغم أنف مدربه.. ووسائل إعلام: حصل على إذن ......
قائد برشلونة سيرجيو بوسكيتس يعلن رحيله رسميا والنصر السعودي يلوح في الأفق
قائد برشلونة سيرجيو بوسكيتس يعلن رحيله رسميا والنصر السعودي ......
هالاند يُصبح الهداف التاريخي المطلق للدوري الإنجليزي في موسم واحد
هالاند يُصبح الهداف التاريخي المطلق للدوري الإنجليزي في موسم......
عرض قطري للاستحواذ على مانشستر يونايتد
عرض قطري للاستحواذ على مانشستر يونايتد...
توتنهام يقيل مدربين خلال 30 يوما.. ومالك النادي: المسؤولية على عاتقي في النهاية
توتنهام يقيل مدربين خلال 30 يوما.. ومالك النادي: المسؤولية ......
المزيد
الدوري الألماني: بايرن يسحق شالكه ويتمسك باللقب
الدوري الألماني: بايرن يسحق شالكه ويتمسك باللقب...
ألكاراس يضمن صدارة التصنيف العالمي للتنس
ألكاراس يضمن صدارة التصنيف العالمي للتنس...
الدوري الإنجليزي: يونايتد يعود للانتصارات ويعزز فرصه بالتأهل إلى الأبطال
الدوري الإنجليزي: يونايتد يعود للانتصارات ويعزز فرصه بالتأهل......
تشافي يبدأ حقبة جديدة مع برشلونة بدون بوسكيتس
تشافي يبدأ حقبة جديدة مع برشلونة بدون بوسكيتس...
الدوري الإسباني: سوسييداد يتعادل مع جيرونا
الدوري الإسباني: سوسييداد يتعادل مع جيرونا...
المزيد