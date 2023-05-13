الدوري الإنجليزي: نيوكاسل يتعثر بالتعادل أمام ليدز

القاهرة - بوابة الوسط

أخفق نيوكاسل يونايتد، ثالث الترتيب والطامح بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، بتحقيق الفوز للمرة الثانية تواليًا في الدوري الإنجليزي، بعد تعادله مع مضيفه ليدز يونايتد المهدّد بالهبوط بهدفين لمثلهما السبت في المرحلة 36.

وفيما يتأهل أصحاب أول أربعة مراكز إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا، بات رصيد الفريق المملوك سعوديًا 66 نقطة، مقابل 63 لمانشستر يونايتد الذي يستقبل ولفرهامبتون في وقت لاحق، و62 لليفربول الذي يحلّ على ليستر سيتي في ختام المرحلة الإثنين ولعب مباراةً أكثر منه، وفق «فرانس برس».

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في المقابل، يقاتل ليدز للهرب من الهبوط، إذ يملك 31 نقطة في المركز الثامن عشر الأخير المخوّل للهبوط، مقابل 32 لإيفرتون الذي تنتظره مباراة صعبة الأحد مع مانشستر سيتي حامل اللقب والمتصدر.

وحقق ليدز بداية مثالية عندما افتتح التسجيل عبر قائده لوك أيلينغ في الدقيقة السابعة. كان بمقدوره مضاعفة التقدّم، لكن باتريك بامفورد أهدر ركلة جزاء صدها الحارس نيك بوب عند الدقيقة 27.

نقطة الجزاء تعيد نيوكاسل

بعدها بدقائق قليلة، ابتسمت نقطة الجزاء لنيوكاسل بكرة ترجمها المهاجم كالوم ولسون بالدقيقة 31، ثم حصل «ماغبايز» على ركلة جزاء ثانية في الشوط الثاني ترجمها أيضًا بنجاح ولسون في الدقيقة 69.

بيد أن ليدز الذي استقدم المدرب سام ألاردايس لم يستسلم، فارتدت تسديدة الظهير الدنماركي راسموس كريستنسن البعيدة من كيران تريبييه لتخدع بوب وشباكه في الدقيقة 79 وتحسم تعادل المباراة بالتعادل بهدفين لمثلهما.

وهذه المرة الثانية تواليًا يخفق نيوكاسل بتحقيق الفوز في «البريميرليغ» بعد خسارته مع أرسنال الثاني بهدفين نظيفين.