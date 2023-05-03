برشلونة يحدد بديل «أليماني» سريعا

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأربعاء، أن نادي برشلونة الإسباني يفكر في تعيين لاعبه السابق ووكيل اللاعبين الحالي أندرسون لويس دي سوزا، الشهير بـ«ديكو» في منصب المدير الرياضي خلفًا لمديره الحالي ماتيو أليماني.

وأعلن نادي برشلونة اليوم انتهاء العلاقة بين الإدارة وأليماني مع نهاية عقده في يونيو المقبل، دون الكشف عن أسباب نهاية العلاقة، حسب إذاعة «راك 1».

- الدوري الإسباني: برشلونة يستعيد شرارة التألق برباعية في مرمى بيتيس

- نيوكاسل يستهدف التعاقد مع رافينيا

وقالت الإذاعة الإسبانية إن برشلونة يفكر في تعيين ديكو لخلافة ماتيو أليماني في النادي، بينما طرح اسم أنطونيو كوردون على الطاولة كذلك.

ويشغل لاعب برشلونة السابق في الفترة ما بين 2003 وحتى 2008 منصب رئيس التوظيف الحالي للنادي الكتالوني في البرازيل وأميركا الجنوبية، إلى جانب كونه وكيل أعمال لاعب البارسا الحالي رافينيا.