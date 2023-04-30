دوري السلة الأميركي: دنفر ناغتس يهزم فينيكس صنز ويتقدم عليه في السلسلة

القاهرة - بوابة الوسط

سجّل جمال موراي 34 نقطة وقاد فريقه دنفر ناغتس إلى الفوز على ضيفه فينيكس صنز ونجمه كيفن دورانت بـ125 نقطة مقابل 107 نقطة والتقدم عليه (1-0)، السبت في افتتاح سلسلتهما ضمن نصف نهائي المنطقة الغربية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين «أن بي ايه».

أضاف للفائز الصربي العملاق نيكولا يوكيتش 24 نقطة و19 متابعة، فيما سجل ستة لاعبين من ناغتس عشر نقاط أو أكثر، ليحقق متصدر المنطقة الغربية في الدور المنتظم فوزًا مريحًا على صنز رابع المنطقة، حسب «فرانس برس».

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وتنطلق السلسة الثانية في الغربية بعد حسم سلسلة الدور الأول بين غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب وساكرامنتو كينغز (3-3) ليلاقي الفائز فيها لوس أنجليس ليكرز.

أما في في الشرقية، فيلعب ميامي هيت مع نيويورك نيكس وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز مع بوسطن سلتيكس.

جاء الربع الأول متقاربًا وشهد تغييرًا في هوية صاحب الأرجحية 14 مرة. لكن ناغتس أحكم قبضته على المباراة بدءًا من الربع الثاني، فدخل الاستراحة متقدمًا بـ68 نقطة مقابل 51 نقطة.

تألق دورانت

ورغم 29 نقطة لدورانت، حامل لقب الدوري مرتين، و27 لهداف فينيكس ديفن بوكر، حافظ ناغتس على تقدمه ولم يفسح لخصمه المجال بتقليص الفارق أقل من عشر نقاط في الشوط الثاني.

وقبل خمس دقائق على نهاية الوقت الأصلي، رفع فينيكس العلم الأبيض وسحب لاعبيه الأساسيين من أرض الملعب.