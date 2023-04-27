  • Alwasat News
Atwasat

الدوري الإيطالي: جماهير نابولي تبدأ العد التنازلي للتتويج باللقب

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 27 أبريل 2023, 04:08 مساء
الدوري الإيطالي: جماهير نابولي تبدأ العد التنازلي للتتويج باللقب
لقطة من مواجهة نابولي ويوفينتوس في الدوري الإيطالي، 23 إبريل 2023. (الإنترنت)
alwasat radio

بدأت جماهير نابولي العد التنازلي ليوم منشود سيضع حداً لصيام دام ثلاثة عقود عن التتويج في الدوري الإيطالي في كرة القدم، إذ يخوض الفريق الجنوبي مواجهة ساليرنيتانا السبت وهو قادر على حسم الـ«سكوديتو» حسابياً.

وسيحصل نابولي الذي يتصدر الدوري متقدماً بفارق 17 نقطة عن أقرب مطارديه لاتسيو بـ78 نقطة مقابل 61 نقطة للاتسيو، وذلك قبل سبع مراحل من نهاية الموسم، على فرصته الأولى لحسم لقبه الثالث في تاريخه، حسب «فرانس برس».

- يوفينتوس ضيف إنتر ميلان في معركة نصف نهائي كأس إيطاليا بأحلام الثأر
- استقبال الأبطال لنابولي عقب الفوز على يوفنتوس والاقتراب من لقب الدوري الإيطالي

ويتوجب على نابولي الفوز على ساليرنيتانا، صاحب المركز الرابع عشر، السبت خلال منافسات المرحلة 32، على أمل ألاّ يفوز لاتسيو في اليوم التالي في سان سيرو في دار إنتر السادس.

وأقرّ مدرب نابولي لوتشيانو سباليتي عقب الفوز الأخير على يوفنتوس بهدف لصفر أن فريقه خطا خطوة كبيرة نحو اللقب الثالث، بعد أكثر من ثلاثة عقود من الحقبة الذهبية للراحل الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا الذي قاد النادي للفوز بلقبيه الوحيدين عامي 1987 و1990، عندما كان «سيري أ» يُعدّ أقوى دوري في العالم.

ودعا سباليتي جماهير النادي إلى الانتظار «لفترة أطول قليلاً» قبل الاحتفال.

استقبال الجماهير للاعبين
واستقبلت جماهير النادي اللاعبين قرابة الساعة الثالثة فجراً في مطار نابولي «كابوديكينو»، وصعد نجما الفريق النيجيري فيكتور أوسيميهن والجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا إلى سطح الحافلة التي أقلت الفريق من أجل إلقاء التحية على الألوف الذين تجمهروا حول الحافلة ورفعوا الأعلام واليافطات وأنشدوا الأغاني.

من خارج الثلاثة الكبار
وبحال تتويج نابولي، ستكون المرة الاولى منذ 22 سنة يحرز اللقب فريق من خارج الثلاثة الكبار: يوفنتوس وإنتر وميلان، وذلك منذ تتويج روما في 2001.

ومع صافرة النهاية التي ستعلن نابولي بطلاً، يتوقع انطلاق احتفالات ضخمة في المدينة الجنوبية، التي غالباً ما يتم استهدافها من المدن الشمالية الغنية، في نوع من التمييز التاريخي المخيّم على دوري كرة القدم.

وفقاً للمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، فإن الرواتب، التوظيف والوصول إلى الخدمات الصحية، التعليم والثقافة، كلّها أكبر بكثير في الشمال.

حصد اللقب لن يلغي الانقسام
ويُعدّ الناتج المحلي الاجمالي في مناطق الشمال لومبارديا وإيميليا-رومانيا نحو ضعف مناطق كالابريا أو كامبيانا وعاصمتها نابولي.

قال لوتشو لامبرتي الاستاذ في جامعة البوليتكنيك في ميلانو والخبير في الاستراتيجية الاقتصادية إن لقب نابولي «هو حالة نجاح معزولة تستحقها نابولي لكنها لن تلغي الانقسام».

تابع «في الجنوب هناك شعور بالدونية، والنجاح الرمزي على غرار التتويج بالسكوديتو يمنح الشعور بالثأر للمواطنين».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تأثيرات تغير المناخ في شرق أفريقيا.. نفوق ماشية وتدمير محاصيل ومغادرة ملايين الأشخاص مناطقهم

تأثيرات تغير المناخ في شرق أفريقيا.. نفوق ماشية وتدمير محاصيل ومغادرة ملايين ...
كأس إيطاليا: إنتر يقصي يوفنتوس ويبلغ النهائي

كأس إيطاليا: إنتر يقصي يوفنتوس ويبلغ النهائي
أرباح «سامسونغ» الفصلية في أدنى مستوى منذ 14 عاما

أرباح «سامسونغ» الفصلية في أدنى مستوى منذ 14 عاما
دراسة: موجة جفاف شديد تضرب القرن الإفريقي بسبب الاحتباس المناخي

دراسة: موجة جفاف شديد تضرب القرن الإفريقي بسبب الاحتباس المناخي
الدوري الإسباني: عقدة رايو فايكانو تُسقط برشلونة

الدوري الإسباني: عقدة رايو فايكانو تُسقط برشلونة
كاريكاتير حليم - أزمة البصل!

كاريكاتير حليم - أزمة البصل!
شاهد في «تغطية خاصة»: مصالحات برقة.. انفراجة حقوقية أم تجديد للسيطرة؟

شاهد في «تغطية خاصة»: مصالحات برقة.. انفراجة حقوقية أم تجديد للسيطرة؟
البرازيل مستعدة لانتظار قرار أنشيلوتي حتى مايو

البرازيل مستعدة لانتظار قرار أنشيلوتي حتى مايو
الرئيس البرازيلي: تحديد الطرف المحق في النزاع بين روسيا وأوكرانيا لا يفيد في شيء

الرئيس البرازيلي: تحديد الطرف المحق في النزاع بين روسيا وأوكرانيا لا يفيد في شيء
يوفنتوس ضيف إنتر ميلان في معركة نصف نهائي كأس إيطاليا بأحلام الثأر

يوفنتوس ضيف إنتر ميلان في معركة نصف نهائي كأس إيطاليا بأحلام الثأر
بكين: الاتصال بين شي وزيلينسكي جرى بمبادرة أوكرانية

بكين: الاتصال بين شي وزيلينسكي جرى بمبادرة أوكرانية
فيلم «نابليون» يحظى بإشادة أصحاب دور السينما الأميركية

فيلم «نابليون» يحظى بإشادة أصحاب دور السينما الأميركية
زيلينسكي: أجريت حديثا طويلا ومهما مع الرئيس الصيني

زيلينسكي: أجريت حديثا طويلا ومهما مع الرئيس الصيني
فوضى عارمة في السودان وفرار مسؤولين من نظام البشير من السجن

فوضى عارمة في السودان وفرار مسؤولين من نظام البشير من السجن
ثورة فبراير في دراسة أكاديمية

ثورة فبراير في دراسة أكاديمية
كاستيانوس حطم رقمًا صمد 75 عامًا.. جيرونا يصعق ريال مدريد برباعية تاريخية

كاستيانوس حطم رقمًا صمد 75 عامًا.. جيرونا يصعق ريال مدريد برباعية تاريخية
أوراق منسية من حياة ألبرت أينشتاين في بلجيكا

أوراق منسية من حياة ألبرت أينشتاين في بلجيكا
الكاميرا الخفية 2023 (حـ 22): مقلب الراديو

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 22): مقلب الراديو
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
الدوري الإسباني: عقدة رايو فايكانو تُسقط برشلونة
الدوري الإسباني: عقدة رايو فايكانو تُسقط برشلونة
دوري السلة الأميركي: جا مورانت يبقي حظوظ ممفيس غريزليز في التأهل
دوري السلة الأميركي: جا مورانت يبقي حظوظ ممفيس غريزليز في التأهل
كأس إيطاليا: إنتر يقصي يوفنتوس ويبلغ النهائي
كأس إيطاليا: إنتر يقصي يوفنتوس ويبلغ النهائي
دوري أبطال أفريقيا: الأمل في انتفاضة مغربية والترجي وصنداونز الأقرب للتأهل
دوري أبطال أفريقيا: الأمل في انتفاضة مغربية والترجي وصنداونز ...
جائزة أذربيجان الكبرى: ماكس فيرستابن لتأكيد هيمنته في الفورمولا واحد
جائزة أذربيجان الكبرى: ماكس فيرستابن لتأكيد هيمنته في الفورمولا ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ريال مدريد يعلن خروجه من سباق «الليغا» قبل مواجهة تشيلسي الحامية في دوري الأبطال
ريال مدريد يعلن خروجه من سباق «الليغا» قبل مواجهة تشيلسي ......
أرتيتا يكتب التاريخ مع أرسنال أمام وست هام في محاولة الهروب من السيتي
أرتيتا يكتب التاريخ مع أرسنال أمام وست هام في محاولة الهروب ......
التونسية أنس جابر تتوج ببطولة تشارلستون وتكتب التاريخ
التونسية أنس جابر تتوج ببطولة تشارلستون وتكتب التاريخ...
قمة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ بتوقيت ليبيا في يوم مثير لدوري الأبطال
قمة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ بتوقيت ليبيا في يوم مثير لدوري......
وكيله: ماك أليستر سيغادر برايتون الصيف المقبل
وكيله: ماك أليستر سيغادر برايتون الصيف المقبل...
المزيد
الدوري الإيطالي: جماهير نابولي تبدأ العد التنازلي للتتويج باللقب
الدوري الإيطالي: جماهير نابولي تبدأ العد التنازلي للتتويج ......
«استثنائي ومتميز».. اسم بيليه يدخل قاموس اللغة البرتغالية
«استثنائي ومتميز».. اسم بيليه يدخل قاموس اللغة البرتغالية...
«مذهل».. غوارديولا يشيد بالثنائي دي بروين وهالاند عقب الإطاحة بأرسنال
«مذهل».. غوارديولا يشيد بالثنائي دي بروين وهالاند عقب ......
جائزة أذربيجان الكبرى: ماكس فيرستابن لتأكيد هيمنته في الفورمولا واحد
جائزة أذربيجان الكبرى: ماكس فيرستابن لتأكيد هيمنته في ......
دوري أبطال أفريقيا: الأمل في انتفاضة مغربية والترجي وصنداونز الأقرب للتأهل
دوري أبطال أفريقيا: الأمل في انتفاضة مغربية والترجي وصنداونز......
المزيد