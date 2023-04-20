المغربي مزراوي «محبط» من وضعه في بايرن...

أبدى الدولي المغربي نصير مزراوي امتعاضه من الوضع الحالي له داخل فريقه الألماني بايرن ميونخ، بعد أن استبعده المدرب توماس توخيل من حساباته.
وقال مزراوي في تصريحات إعلامية الخميس أنه محبط للغاية من تعامل البايرن معه، وتابع: «الوضع مخيب للآمال، لم أعد الخيار الثاني أو الثالث في موقعي، بل الثالث أو الرابع»، حسب «بيلد» الألمانية.
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وأكمل: «إذا بقي الوضع على هذا النحو، فهذا ليس ما أريده. وليس ما أستحقه. سأقاتل - ثم سنرى».
الإصابة حرمته من اللعب
وتعرض مزراوي للالتهاب في الغشاء المحيط بالقلب، بعد إصابته بفايروس كورونا عقب المشاركة مع منتخب بلاده المغرب في كأس العالم 2022 بقطر، التي أبعدته عن الملاعب قرابة الثلاثة شهور، قبل أن يفقد مركزه الأساسي ولم يشارك سوى في 13 دقيقة فقط خلال تلك المدة.
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