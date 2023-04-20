المغربي مزراوي «محبط» من وضعه في بايرن

القاهرة - بوابة الوسط

أبدى الدولي المغربي نصير مزراوي امتعاضه من الوضع الحالي له داخل فريقه الألماني بايرن ميونخ، بعد أن استبعده المدرب توماس توخيل من حساباته.

وقال مزراوي في تصريحات إعلامية الخميس أنه محبط للغاية من تعامل البايرن معه، وتابع: «الوضع مخيب للآمال، لم أعد الخيار الثاني أو الثالث في موقعي، بل الثالث أو الرابع»، حسب «بيلد» الألمانية.

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وأكمل: «إذا بقي الوضع على هذا النحو، فهذا ليس ما أريده. وليس ما أستحقه. سأقاتل - ثم سنرى».