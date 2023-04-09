فياريال في بيان رسمي: ندعم «باينا» في شكواه ضد فالفيردي

القاهرة - بوابة الوسط

نشر نادي فياريال الإسباني بيانًا عبر موقعه الإلكتروني وصفحاته الشخصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي يؤكد فيه دعمه الكامل للاعبه أليكس باينا، الذي قرر تقديم بلاغ في الشرطة الإسبانية على خلفية الاعتداء الذي تعرض له ليلة أمس السبت من قبل لاعب ريال مدريد فيدريكو فالفيردي.

وجاء في البيان الذي نُشِر عبر الموقع الرسمي لفياريال: «تعرض لاعب كرة القدم في فياريال، أليكس باينا، لاعتداء الليلة الماضية أثناء توجهه إلى حافلة الفريق بعد المباراة التي خاضها فريق ريال مدريد على ملعب سانتياغو برنابيو».

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وتابع النادي في بيانه: «وأمام هذا الموقف قرر اللاعب رفع الشكوى المقابلة ضد المعتدي أمام الشرطة الوطنية».

واختتم: «مرة أخرى، يُظهر فياريال رفضه لأي عمل عنيف ويؤمن إيمانًا راسخًا برواية لاعبه عن القضية والذي سيدعمه طوال هذه العملية برمتها».