«آس»: أليكس باينا قرر عدم شكوى فالفيردي بعد واقعة «اللكم»

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت جريدة «آس» الإسبانية أن لاعب فياريال أليكس باينا قرر عدم تقديم شكوى في حق لاعب وسط نادي ريال مدريد فيدريكو فالفيردي، بعد واقعة التعدي عليه ليلة أمس السبت.

وأقدم الأوروغوياني فالفيردي لاعب ريال مدريد على لكم لاعب فياريال أليكس باينا في الوجه بعد الخسارة بثلاثة أهداف لهدفين ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم السبت، بحسب «آس».

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وكشفت الجريدة الإسبانية أن نادي فياريال تحدث مع اللاعب وقررا سويًا عدم تقديم أي شكوى في حق فالفيردي، ما يعني أن اللاعب الأوروغوياني لن يتعرض لأي عقوبات، خاصة وأن حكم اللقاء لم يسجل أي شيء بخصوص الواقعة في تقرير المباراة.

سبب الواقعة

تواصلت جريدة «ماركا» مع دائرة فالفيردي المقربة، وأقر مصدر منها بحدوث الواقعة، ولكنه فسرها قائلا: «في مباراة كأس الملك، باينا ركل فيدي وقال له: «ابكِ الآن فابنك لن يولد».

وأوضح «ذلك انتهى هناك، ولكن باينا اليوم قال شيئًا مشابهًا أثار غضب فيدي، ولهذا انتظره في موقف السيارات، وأخبره ألا يعبث مع عائلته وحدث ما حدث».