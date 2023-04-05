لاعب ريال سوسيداد: رفضت عروض أرسنال وبرشلونة

القاهرة - بوابة الوسط

أكد متوسط ميدان نادي ريال سوسيداد الإسباني مارتن زوبيميندي أنه أخبر وكلاءه بعدم الاستماع للعروض المقدمة له في يناير الماضي من برشلونة وأرسنال، مشيرا أنه يركز فقط للعب مع سوسيداد.

وحاول نادي برشلونة الإسباني التقرب من اللاعب، لتعويض احتمالية رحيل لاعبه سيرجيو بوسكتس، الذي ينتهي عقده مع النادي الصيف المقبل، ولا تزال التكهنات مستمرة حول مستقبله، بينما حاول أرسنال الإنجليزي كذلك الحصول على توقيع اللاعب، في محاولته لتعزيز تشكيلته في النصف الثاني من الموسم، لمواصلة القتال على المركز الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وفق فابريزيو رومانو.

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وقال زوبيميندي: «أخبرت وكلائي أنني لا أريد سماع أي شيء، خاصة يناير الماضي، أغلقت الباب أمام العروض، وأردت فقط التركيز على سوسيداد».