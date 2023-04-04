كأس ألمانيا: «فرايبورغ» يطيح بـ«بايرن ميونيخ» من ربع النهائي

القاهرة - بوابة الوسط

فجر «فرايبورغ» وصيف بطل الموسم الماضي مفاجأة من العيار الثقيل عندما أطاح بـ«بايرن ميونيخ» حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب في مسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم (20 لقبًا) من الدور ربع النهائي عندما تغلب عليه 2-1 الثلاثاء على ملعب أليانز أرينا في ميونيخ.

وكان بايرن ميونيخ البادئ بالتسجيل بواسطة قطب دفاعه الدولي الفرنسي دايو أوباميكانو (19)، وأدرك فرايبورغ التعادل عبر نيكلاس هوفلر في الدقيقة 27، بحسب وكالة «فرانس برس».

وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة في طريقها إلى التمديد حصل فرايبورغ على ركلة جزاء انبرى لها هوفلر بنجاح (90+4).