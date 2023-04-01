مدرب تشيلسي يثير الشكوك حول مستقبل ماونت وكوفاسيتش

القاهرة - بوابة الوسط

أثار مدرب نادي تشيلسي الإنجليزي غراهام بوتر الشكوك حول مستقبل نجمي الفريق الإنجليزي ميسون ماونت والكرواتي ماتيو كوفاسيتش.

وقال بوتر في تصريحات صحفية اليوم عن مستقبل ماونت: «الأمر يتعلق باللاعب والنادي.. الكثير من الأشياء التي لا أتحكم بها»، وفق فابريزيو رومانو.

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وتابع المدرب: «ليس لدي شيء سوى الأشياء الإيجابية لأقولها عن ميسون. لقد كان ذكيًا وداعمًا، ولكن الأمر بينه وبين النادي حول كيفية حل الموقف».

مستقبل كوفاسيتش

أما عن انتهاء عقد الكرواتي مع النادي في 2024، قال بوتر: «الأمر يتعلق بماتيو والنادي أيضًا للتحدث، عندما يكون لديهم شيء ليعلنون عنه، لا أعلم التفاصيل».

واختتم: «ما يمكنني إخباركم به أن كوفاسيتش لاعب رئيسي في الفريق، إنه يلعب دوراً بارزاً، وكان قائدًا في آخر المباريات. من وجهة نظري هو مهم».