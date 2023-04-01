دوري أبطال أفريقيا: الرجاء المغربي متصدراً والزمالك يودع ثالثاً

القاهرة - بوابة الوسط

تصدّر فريق الرجاء الرياضي المغربي مجموعته الثالثة إثر فوزه مرة أخرى الجمعة على ضيفه سيمبا التنزاني ضمن مرحلة مجموعات منافسات دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، من جهة أخرى ورغم فوزه المثير على المريخ السوداني غادر الزمالك المصري المسابقة القارية برصيد سبع نقاط في المركز الثالث ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

ويختتم دور المجموعات السبت بإقامة خمس مباريات، أبرزها تلك التي يُرتقب أن تجمع الأهلي المصري وضيفه الهلال السوداني لحسم بطاقة التأهل الأخيرة، وفق «فرانس 24».

- الأهلي المصري جاهز لاستقبال الهلال السوداني في المواجهة المصيرية بدوري الأبطال أمام 50 ألف مشجع

- الزمالك يهزم الترجي ويصحح أوضاعه في مجموعته بدوري أبطال أفريقيا

انتصر فريق الرجاء الرياضي المغربي الجمعة على ضيفه سيمبا التنزاني بنتيجة ثلاثة لواحد، بينما أنهى الزمالك المصري مشاركته بفوز مثير على المريخ السوداني بأربعة أهداف لثلاثة ضمن منافسات مرحلة المجموعات لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وكرر الرجاء البيضاوي فوزه على سيمبا في مباراة احتضنها ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، ليحقق بذلك فوزه الخامس في ست مباريات.

بذلك، يكون الفريق البيضاوي قد أنهى دور المجموعات في ريادة مجموعته الثالثة برصيد 16 نقطة، وهو الأكثر حصداً للنقاط من بين المتأهلين إلى ربع النهائي.

وواصل فريق المدرب التونسي منذر الكبير الأداء الهجومي القوي كعادته، حيث يعتبر الفريق الأخضر صاحب الخط الهجومي الأقوى برصيد 17 هدفا ومن بين الأقوى دفاعياً إذ اهتزت شباكه ثلاث مرات فقط.

وداع رغم الفوز

من جهة أخرى، ودع الزمالك المصري المسابقة القارية بفوز مثير على المريخ السوداني بأربعة أهداف لثلاثة الجمعة، وذلك ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

واعتبر اللقاء تحصيل حاصل للفريقين اللذين ودّعا المنافسات باكراً، حيث رفع الزمالك رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثالث، فيما يقبع المريخ في قاع الترتيب مع خمس نقاط.

ويلتقي السبت الترجي التونسي مع ضيفه ووصيفه الشباب الرياضي بلوزداد الجزائري على ملعب حمادي العقربي، حيث يتصارعان لنيل صدارة المجموعة.

ويمتلك فريق «باب سويقة» عشر نقاط أمام بلوزداد صاحب النقاط التسع حيث كانا قد ضمنا التأهل عن المجموعة الرابعة «العربية».