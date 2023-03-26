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فيل فودن يغيب عن مواجهة مانشستر سيتي وليفربول

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 مارس 2023, 07:58 مساء
فيل فودن يغيب عن مواجهة مانشستر سيتي وليفربول
لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي فيل فودن. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن نادي مانشستر سيتي، الأحد، غياب مهاجمه فيل فودن عن المباراة المرتقبة ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم السبت المقبل، بعد خضوعه لعملية جراحية لإزالة الزائدة الدودية.

وغاب فودن عن مباراة منتخب بلاده إنجلترا ضد ضيفته أوكرانيا على ملعب ويمبلي ضمن تصفيات كأس أوروبا 2024 الأحد، بعد أن خضع للجراحة صباح يوم المباراة، وفق «فرانس برس».

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وجاء في بيان للاتحاد الإنجليزي «جرى استبعاد فيل فودن من تصفيات كأس أمم أوروبا 2024 ضد أوكرانيا بعد الجراحة لإزالة الزائدة الدودية هذا الصباح».

من جهته، أعلن سيتي في بيان بدوره «غادر فيل فودن معسكر إنجلترا... سيعود الآن إلى مانشستر لبدء إعادة التأهيل. لن يكون جاهزًا لمباراة نهاية الأسبوع في الدوري الإنجليزي على أرضنا أمام ليفربول وليس من الواضح في هذه المرحلة إلى متى سيغيب».

فودن احتياطيًا في لقاء إنجلترا
وبدأ فودن على مقاعد البدلاء خلال فوز إنجلترا على إيطاليا في نابولي بهدفين لهدف الخميس في مستهل التصفيات القارية، قبل أن يدخل في الدقيقة 69 ثم يخرجه المدرب غاريث ساوثغيت في الدقيقة 81 ليدفع بالمدافع كيران تريبييه بعد طرد الظهير الأيسر لوك شو ببطاقتين صفراوين.

يحتل سيتي المركز الثاني في الدوري بفارق ثماني نقاط عن أرسنال علمًا أنه لعب مباراة أقل من النادي اللندني.

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