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دوري السلة الأميركي: غريزليز يحجز مقعده في الـ«البلاي أوف»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 مارس 2023, 04:17 مساء
دوري السلة الأميركي: غريزليز يحجز مقعده في الـ«البلاي أوف»
لقطة من مواجهة ممفيس غريزليز وهيوستن روكتس في دوري السلة الأميركي، 24 مارس 2023. (الإنترنت)
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حجز ممفيس غريزليز مقعده في الأدوار الإقصائية «البلاي أوف» من الدوري الأميركي للمحترفين بكرة السلة، عندما قدّم نجمه لوك كينارد أداء رائعًا بتسجيله عشر ثلاثيات ليمنحه فوزًا على هيوستن روكتس بـ151 نقطة مقابل 114 نقطة.

وسجّل كينارد رقمًا قياسيًا بتسجيله 10 رميات ثلاثيات من 11 محاولة فقط، ليحرز ممفيس بدوره رقمًا قياسيًا من 25 ثلاثية أيضًا من 42 محاولة، وفق «فرانس 24».

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وأحرز ثمانية لاعبين من غريزليز نقاطًا من ثلاثيات من خارج القوس، وكان كينارد أكثرهم فعالية وكفاءة.

وقال كينارد بعد تسجيله 30 نقطة «الشعور هو أن كل رمية أسددها ستدخل».

وأضاف ديزموند باين 25 نقطة، وجا مورانت 18 نقطة في أداء واثق إثر دخوله بديلاً في مباراته الثانية عقب عودته من إيقاف لثماني مباريات.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة، رغم أن هيوستن روكتس يحتل قعر الترتيب في المنطقة الغربية وفقد أي أمل بالتأهل إلى الأدوار الإقصائية.

«أكثر المباريات كمالاً»
وقال كينارد إن الأهم من ذلك أنها كانت أكثر مباريات الفريق كمالاً منذ وصوله.

وأردف أن «اللعب كان جادًا وسريعًا، والتواصل كان أفضل بكثير. لقد بذلنا جهدًا مشتركاً لمدة 48 دقيقة تقريبًا، لذا كانت مباراة ممتعة. أحب الطريقة التي لعبنا بها، علينا فقط البناء على ذلك».

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