مبابي يقود «الديوك» لدك حصون «الطواحين» في تصفيات أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط

استهل المنتخب الفرنسي، وصيف بطل مونديال 2022، تصفيات كأس أوروبا 2024 لكرة القدم بفوز كاسح على ضيفه الهولندي (4-0)، على ملعب ستاد دو فرانس في ضواحي العاصمة باريس، سجل أهداف «الديوك» أنطوان غريزمان ودايو أوباميكانو وكيليان مبابي (هدفين) في مباراته الأولى كقائد متجاوزًا بهدفه الـ38 مع المنتخب رقم كريم بنزيما.

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وحرم الحارس مايك مينيان، خليفة القائد المعتزل هوغو لوريس، هولندا من هدف شرفي عندما تصدى لركلة جزاء نفذها ممفيس ديباي، في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع. وخاض المنتخبان أول مباراة لهما منذ مونديال قطر 2022 أواخر العام الماضي، عندما تنازلت فرنسا عن لقبها بخسارتها بركلات الترجيح في النهائي أمام الأرجنتين بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة (3-3) التي أقصت هولندا من ربع النهائي بالسلاح ذاته.

وأبقى الاتحاد الفرنسي على ثقته بالمدرب ديدييه ديشان رغم الهزيمة في النهائي الذي سجل فيه مبابي ثلاثية، بعد أن قاده إلى لقب مونديال روسيا 2018، فيما عاد رونالد كومان إلى رأس الجهاز الفني لهولندا بعد رحيل المخضرم لويس فان خال عقب المونديال.

وتعرض منتخب «الطواحين» لانتكاسة عشية المباراة بإصابة خمسة لاعبين بعدوى فيروسية بينهم مهاجم ليفربول الإنجليزي كودي خاكبو ومدافعا بايرن ميونخ الألماني ماتيس دي ليخت ونيوكاسل الإنجليزي سفين بوتمان. وسبق أن تعرض المنتخب لصفعة مطلع الأسبوع بانسحاب لاعب وسط برشلونة الإسباني فرنكي دي يونغ ومهاجم أياكس ستيفن بيرخفين بسبب الإصابة.