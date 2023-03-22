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الأبعد في التاريخ.. حارس مرمى يسجل هدفا من مسافة 101 متر

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 مارس 2023, 06:21 مساء
الأبعد في التاريخ.. حارس مرمى يسجل هدفا من مسافة 101 متر
حارس مرمى كوبريسال، لياندرو ريكينا، يحتفل بهدفه في مرمى كولو كولو بالدوري التشيلي، 18 مارس 2023. (الإنترنت)
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سجل حارس المرمى الأرجنتيني، لياندرو ريكينا، هدفًا مثيرًا خلال مباراة فريقه كوبريسال مع كولو كولو، التي انتهت بفوز الأول بثلاثة أهداف لهدف، ضمن منافسات دوري كرة القدم التشيلي السبت، ومن المرجح أن يكون أبعد هدف يسجل في تاريخ كرة القدم، إذ انطلقت التسديدة من مسافة 101 متر.

عند الدقيقة 77، نفذ الحارس لياندرو ريكينا ركلة مرمى بشكل طبيعي، إلا أن الكرة خالفت التوقعات واتجهت نحو مرمى المنافس لتسكنه، مستغلة تقدم الحارس الآخر برايان كورتيس من على خط مرماه، وفق «سي إن إن».

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وفقًا لقناة «TNT Sports Chile» التشيلية، جرى تسجيل الهدف من مسافة 101 متر، وفي حال التصديق عليها من قبل موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، ستكسر الرقم القياسي لأطول هدف في التاريخ من حيث المسافة.

الرقم القياسي الحالي هو 96.01 متر، الذي سجّله توم كينغ في العام 2021، خلال مباراة بين نيوبورت كونتي وتشيلتنهام تاون في دوري الدرجة الرابعة الإنجليزي.

وقال الحارس ريكينا لراديو «Bio Bio» التشيلي: «سألت خوان سيلفا، مدير النادي، ما إذا كان طلب تسجيل الرقم القياسي سيجري حقاً، وقال لي: نعم بالتأكيد».

التحقق من قياسات الملعب
وأضاف: «لذلك نحن الآن ننتظر ما هو مطلوب للتحقق من المسافة حقًا، أخبرني (سيلفا) أن الاتحاد التشيلي لكرة القدم اتصل به للتحقق من قياسات الملعب، وهي 150 مترًا وقليلًا».

وتابع ريكينا: «إذا كان الأمر كذلك، نظرًا لأن المساحة تبلغ 5 أمتار، فسيكون منطقياً أكثر من 100، الحقيقة هي أنني سعيد بكل هذا، أكثر من أي شيء شخصيًا، ولكن أيضًا للمؤسسة ولكرة القدم التشيلية، الدخول في التاريخ مع حدث مثل هذا يجعلني سعيدًا».

ولم ترد موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية على الفور على طلب شبكة CNN للتعليق، في انتظار رأيها.

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