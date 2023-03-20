الاتحاد الدولي لألعاب القوى يحسم مصير الرياضيين الروس الخميس

القاهرة - بوابة الوسط

يدرس المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي لألعاب القوى اعتبارا من الثلاثاء وحتى الخميس المقبل مصير الرياضيين الروس، مع احتدام الجدل حول عودتهم إلى المنافسات العالمية قبل أولمبياد باريس العام 2024.

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وسيكون لمصير الرياضيين الروس أولوية في هذه الاجتماعات التي ستُدرس خلالها عودة الاتحاد الروسي للعبة إلى كنف الاتحاد الدولي بعد إيقافه لأكثر من سبع سنوات بسبب فضائح تنشيط ممنهج من قبل الحكومة الروسية، ما فرض حظرا على رياضييها في المحافل الدولية، حسب «فرانس برس».

وحدها حفنة من الروس تمكنت من المشاركة في مسابقات وسباقات ألعاب القوى في أولمبياد طوكيو العام 2021، تحت راية محايدة. ولن يكون لرفع العقوبات في هذه الحالة أي تأثير فوري على الرياضيين إذا استمر الاتحاد الدولي لألعاب القوى في معاقبة روسيا على غزو أوكرانيا منذ فبراير 2022.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية عبرت عن رغبتها في بداية العام الجاري في استكشاف السبل لإعادة الرياضيين الروس والبيلاروس إلى عالم الرياضة العالمية، بعدما كانت أوصت في فبراير 2022 باستبعادهم من المسابقات الدولية.