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الفنلندي لابي يتصدر اليوم الثاني أمام أوجييه في رالي المكسيك

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 مارس 2023, 03:55 مساء
الفنلندي لابي يتصدر اليوم الثاني أمام أوجييه في رالي المكسيك
تصدر الفنلندي إيسابيكا لابي اليوم الثاني من رالي المكسيك. (فرانس برس)
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تصدر الفنلندي إيسابيكا لابي اليوم الثاني من رالي المكسيك الدولي، بعد مراحل الجمعة الخاصة التي شهدت تعرض متصدر ترتيب بطولة العالم الأستوني أوت تاناك لمشكلات على الجبال المرتفعة والوعرة، وبعد تصدره مساء إثر حصده لقب أول مرحلتين خاصتين، تراجع تاناك في مرحلة الجمعة الأولى المعروفة تحت اسم «إل تشوكولاتي».

قال سائق فريق «إم سبورت فورد» على المسار «توربو»: «هناك توربو في السيارة لكنه توفي للتو»، وفيما تراجع تاناك، بطل رالي السويد الأخير، إلى المركز الثامن عشر في الترتيب العام، بفارق أكثر من 14 دقيقة عن المركز الأول، تصدر سائق «هيونداي» لابي، حسب «فرانس برس».

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وحل بطل العالم ثماني مرات الفرنسي سيباستيان أوجييه على متن تويوتا والمتوج بالرالي ست مرات، وبالمرحلة الخاصة الافتتاحية لهذا الموسم في مونتي كارلو، في المركز الثاني بفارق 5.3 ثوان عن لابي، وقال لابي البالغ 32 عاما والذي حل ثامنا وسابعا في أول جولتين «فاز سيب بالرالي أكثر من مرة، ويمكننا اللحاق بإيقاعه، لذا أنا سعيد للغاية».

تابع لابي للموقع الرسمي للبطولة «أنا متفاجئ قليلاً، لكن فلنقارب الأمر كما هو. كان ربما أحد أفضل الأيام في مسيرتي»، وحل الويلزي ألفين إيفانز لاعب «تويوتا» في المركز الثالث بفارق نصف دقيقة عن لابي، أما بطل العالم الفلنلندي كالي روفانبيرا الذي يتخلف بفارق ثلاث نقاط عن تاناك في صدارة ترتيب البطولة، فأنهى اليوم الثاني في المركز الخامس بعد معاناته من مشكلات ميكانيكية، إثر انزلاق كبير في نهاية المرحلة الخاصة الافتتاحية من النهار.

ويتألف رالي المكسيك، المرحلة الثالثة من بطولة العالم للراليات لهذا الموسم من أصل 13، من 23 مرحلة خاصة بمسافة إجمالية تبلغ 320 كيلومترا.

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