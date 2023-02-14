ختام دورة إعداد المعد البدني العام بمقر الأكاديمية الأولمبية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

اختتمت بمقر الأكاديمية الأولمبية دورة إعداد المعد البدني العام للمستوى الثالث بمشاركة 15 متدربا من المتأهلين من دورة المستوى الثاني.

الدورة أقيمت على مدى أسبوعين، حاضر فيها نخبة من أساتذة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة طرابلس، وتأتي ضمن الدورات التي تقيمها وتنظمها الأكاديمية الأولمبية الليبية، وتهدف إلى تأهيل الكوادر الرياضية وفق أسس ومعايير علمية في التدريب والإعداد والتخطيط.

تضمنت الدورة محاضرات نظرية وتدريبات عملية، وشهد حفل ختام الدورة حضور كل من الأمين العام للجنة الأولمبية الليبية المهندس خالد الزنكولى، ورئيس الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب طارق حشاد، وأسامة التامزوي إداري في الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب.

كما شارك رئيس الاتحاد الليبي الرياضي النسائي عواطف أبوشويشة، والدكتور ناجية شلابي، وكمال سعيد التاورغي، وعماد رمضان كعيب، أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة طرابلس.

دورة إعداد المعد البدني. (فيسبوك)

دورة إعداد المعد البدني. (فيسبوك)