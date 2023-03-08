مدافع برشلونة سيعود قبل موقعة ريال مدريد بالكأس

القاهرة - بوابة الوسط

سيعود المدافع الأورجوياني رونالد أراوخو لتعزيز تشكيلة فريقه برشلونة في لقاء كأس ملك إسبانيا أمام ريال مدريد، المقرر إقامتها 19 مارس المقبل، في العاشرة مساء، حينما يعود من الإيقاف.

وحصل رونالد أراوخو على بطاقة حمراء خلال لقاء فريقه أمام فالنسيا بالدوري الإسباني لكرة القدم، وفق ما نشرته يومية «سبورت» الكتالونية.

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وأصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني قرارها بإيقاف أراوخو لمباراة واحدة فقط، ما يعني غيابه عن مباراة الأحد المقبل أمام أتلتيك بلباو، وعودته أمام ريال مدريد في الكأس.